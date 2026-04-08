강원도 동해시가 제61회 강원특별자치도민체육대회와 제19회 강원특별자치도장애인생활체육대회를 앞두고 대회 전 분야 준비를 '실행 중심 체제'로 전환하며 속도를 내고 있다.

체육시설 정비. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

경기 운영과 더불어 숙박·음식·교통·안전 등 도시 전반의 수용태세를 점검하는 한편, 선수단과 관람객을 맞이하기 위한 경기장 시설개선 공사를 마무리 단계로 끌어올리고 있다.

동해시는 지난해부터 총 89억원의 사업비를 투입해 동해웰빙레포츠타운을 중심으로 주요 체육시설 전반에 대한 대대적인 개선 공사를 추진 중이다.

시민 이용이 많은 동해종합경기장은 외관 정비와 내·외부 트랙 보수, 화장실 리모델링을 진행하고 있으며, 4월 말까지 공사를 마무리해 개·폐회식과 주요 경기를 치를 수 있는 여건을 갖출 계획이다.

썬라이즈 하키장과 보조경기장에는 인조잔디 교체가 추진되고 있고, 야구 경기가 열리는 동트는 야구장에서는 전광판 설치와 더그아웃 정비, 인조잔디 교체 등 전반적인 시설 개선이 이뤄지고 있다.

국민체육센터는 냉난방 설비 교체와 마루바닥 공사로 5월 말까지 휴관하며, 동해체육관 전기 공사도 순차적으로 진행되는 등 선수와 시민 모두를 위한 경기 여건 개선이 병행되고 있다.

시는 주요 공사와 함께 경기장 간판 정비, 주변 환경정비 등 소규모 시설개선도 4월 중 마무리해 선수단 동선과 관람 편의를 확보할 방침이다.

앞으로는 경기장 시설과 운영 준비 상황은 물론, 자원봉사자 구성과 시민 참여, 관광·상권 연계, 개·폐회식 분위기 조성 등 도민체전 관련 준비상황을 분야별로 순차 공개하며 시민과 공유해 나갈 예정이다.

AD

심규언 동해시장은 "이번 체육시설 정비로 일시적인 불편이 있을 수 있으나, 대회 이후에도 시민들이 보다 쾌적한 환경에서 체육활동을 즐길 수 있도록 준비하고 있다"며 "도민체전과 장애인체전이 동해시의 역량과 시민의 힘을 보여주는 무대가 될 수 있도록 남은 기간 전 분야 준비를 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>