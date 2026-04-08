인천시는 자원안보 위기 '경계' 단계 발령에 따라 에너지 사용 절감을 위해 8일부터 시내 공영주차장에서 승용차 5부제를 시행한다.

승용차 5부제는 번호판 끝자리 숫자에 따라 요일별로 공영주차장 출입을 제한하는 방식으로 운영한다. 적용 대상은 시·군·구가 운영하는 유료 노상·노외 공영주차장 869곳(4만3437면)이다.

전통시장이나 환승주차장 등 일부 주차장은 여건에 따라 제외될 수 있다. 장애인(동승 포함), 국가유공자, 임산부, 미취학 아동 동승 차량과 전기차, 수소차, 긴급·특수목적 차량 등도 적용 대상에서 제외된다.

승용차 5부제가 적용되는 공영주차장은 주차장 출입구 현수막과 군·구 누리집, 포털 지도 등을 통해 확인할 수 있다.

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인천시 관계자는 "이번 공용주차장 승용차 5부제는 자원안보 위기 상황에 대응하기 위한 불가피한 조치"라며 "시민 불편을 최소화하고 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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