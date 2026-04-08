지디벤처스, 노지 스마트팜 스타트업 '리비타' 시드 투자

"농업 디지털 전환 혁신 주목"

"글로벌 진출 및 데이터 서비스 확장 기대"

초기 스타트업 전문 투자사 지디벤처스가 "노지 스마트팜 솔루션을 개발하는 애그테크 기업 리비타에 시드 투자를 완료했"다고 8일 밝혔다.

리비타는 기존의 시설 원예 중심 스마트팜 기술을 노지 재배 환경으로 넓혀가는 스마트팜 전문 스타트업이다. 국내 농업의 약 95%가 온실이 아닌 야외 노지에서 진행된다는 점에 주목해 현장에 즉시 설치 가능한 타워형 솔루션 '리비타 타워'와 무선 관수 및 토양 센서 모듈 '리비타 링크'를 선보였다.

일명 '스마트 허수아비'로 불리는 리비타 타워는 땅에 세우는 방식의 간편한 설치가 특징이다. 이를 통해 광범위한 현장의 작물 생육 상태를 실시간으로 살피고 해충 예찰이나 이상 기후 등 생산량에 영향을 미치는 요인을 조기에 파악할 수 있다. 토양 모듈인 리비타 링크는 상태를 분석해 적정량의 물을 자동으로 공급한다. 농업인은 직접 농장을 방문하지 않고도 원격으로 관리할 수 있어 작업 효율과 생산성을 동시에 끌어올릴 수 있다.

리비타는 설립 4개월 만에 전국 청년 농업인을 중심으로 서비스를 확산시키며 시장에 안착했다. 또한 2026 대한민국 산업대상 수상과 아시안 리더십 컨퍼런스 GSSC 1위 등 대외적으로도 기술력을 인정받고 있다. 향후 수집된 생육 데이터를 바탕으로 '디지털 트윈 농장'을 구축하고, 농작물 재해보험 등 데이터 기반 서비스로 사업을 확장할 방침이다.

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리비타는 이번 자금 확보를 통해 솔루션의 정밀도를 높이고 글로벌 농업 시장 진출에 속도를 낼 계획이다. 김하경 지디벤처스 대표는 "AI 대전환 시대 변화에도 큰 영향을 받지 않고 꾸준히 성장할 수 있는 산업군은 반드시 인간의 의식주와 밀접한 영역에서 나온다"며 "리비타는 농업의 디지털 전환을 통해 구조적 혁신을 만들어내고 있는 팀으로, 높은 성장 잠재력을 가지고 있다고 판단해 첫 기관투자자로 참여하게 됐다"고 말했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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