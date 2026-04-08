이스타항공은 일본 승객 유치를 위해 일본 인기 캐릭터 '시샤모네코'와 마케팅을 진행한다고 8일 밝혔다.

이스타항공은 일본 승객 유치를 위해 일본 인기 캐릭터 '시샤모네코'와 마케팅을 진행한다고 8일 밝혔다. 이스타항공 AD 원본보기 아이콘

2011년 도쿠시마에서 탄생한 '시샤모네코'는 열빙어(시샤모)와 고양이(네코)가 결합된 형태의 캐릭터로, 독특한 외형과 앙증맞은 표정으로 일본 전역에서 꾸준한 인기를 얻고 있다.

이스타항공은 브랜드 아이덴티티가 더해진 시샤모네코를 일본어 홈페이지, 일본 공항 카운터, 현지발 모바일 탑승권, 기내 헤드레스트 커버 등에 활용할 계획이다. 또 '이스타항공×시샤모네코' 로고 상품도 출시할 예정으로, 이스타항공은 일본인에게 익숙한 시샤모네코를 지속적으로 노출해 브랜드 친밀도를 높인다는 방침이다.

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이스타항공 관계자는 "일본에서 인지도가 높은 시샤모네코와 협업을 통해 일본인 고객에게 더욱 친밀하게 다가갈 수 있기를 기대한다"며 "현지 특색을 반영한 다양한 마케팅을 통해 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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