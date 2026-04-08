"본선 혹은 당선 후 큰 피해 야기할 수 있어"

박주민 "경선 전 당이 판단해야…어떤 결정이든 따를 것"

오는 6월3일 전국동시지방선거 더불어민주당 서울특별시장 예비후보인 박주민·전현희 의원이 8일 여론조사 왜곡 의혹을 받는 정원오 전 성동구청장과 관련해 당의 판단을 재차 촉구하고 나섰다.

전 의원은 8일 YTN라디오에 출연해 "(정 전 구청장과 관련해) 당내 경선 과정에서 좀 정리하고 문제가 있든 없든 거기에 대한 리스크를 당내에서 정리하게 고는 게 좋지 않겠나"라고 말했다. 그러면서 "당 후보로 결정됐거나 서울시장에 당선된 후에 이런 사안이 발생하면 그건 정말 걷잡을 수 없는 피해를 야기할 수 있기 때문에 지금이라도 당이 점검을 할 필요가 있다"고 했다.

(서울=연합뉴스) 김주형 기자 = 더불어민주당 전현희, 박주민, 정원오 서울시장 예비후보가 5일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 서울시장 본경선 후보자 합동연설회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.4.5 [공동취재] kjhpress@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

박 의원도 이날 SBS라디오에서 "선거법 96조에 보면 여론조사 수치를 임의로 조작하거나 손을 댄다거나 하는 건 (못하게) 돼 있고 상당히 무거운 형에 처하게 돼 있다"며 "여러 가지 케이스에서 이미 유죄 판결이 나왔다"고 했다.

다만 두 사람은 민주당이 어떤 결정을 내리든 판단에 따르겠다는 입장이다.

전 의원은 "개인적으로는 이 문제는 당이나 선관위에서 좀 책임을 지고 심각하게 봐야 할 사안이라고 생각한다"면서도 "당 차원에서 그대로 경선을 진행하겠다는 입장이라면 거기에 따라야 한다고 생각한다"고 했다.

박 의원도 "제가 당의 판단을 구한 거고 어떤 식으로 판단하든 저는 그 결정을 따르겠다는 게 기본 입장"이라면서 "제가 요구한 건 경선이 시작되기 전에 당이 판단을 해달라는 것"이라고 강조했다.

두 사람은 전날 당 지도부에 공동 입장문을 전달하면서 중앙선거관리위원회 유권 해석이 나오기 전까지 서울시장 본경선을 연기해달라고 요청했다.

이들은 정 전 구청장 캠프에서 '모름'이나 '무응답층'을 제외하고 재환산한 수치를 홍보물에 넣은 게 공직선거법이 금지하는 여론조사 왜곡에 해당할 수 있다고 주장하고 있다.

다만 정 전 구청장 측은 허위와 왜곡은 없었다는 입장이다. 정 전 구청장 측은 "재환산한 사실을 홍보물에 명확히 표현했다"며 "민주당 경선투표와 동일한 조건을 만들기 위해서 모름과 무응답을 제외하고 재환산한 것"이라고 했다.

한편 중앙선관위는 전날 서울시 선거여론조사심의위원회가 서울경찰청에 수사자료 통보조치를 했다고 밝혔다.

중앙선관위 관계자는 "이미 같은 내용으로 고발장이 접수돼 있어 이중으로 조사하기보다는 선관위에 신고된 내용을 경찰에 넘겨서 경찰이 수사하는 것으로 했다"고 설명했다.

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앞서 김재섭 국민의힘 의원은 공직선거법 위반 혐의로 정 전 구청장을 고발한 바 있다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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