6월 21일까지 장도 전시실서 진행

회화·영상·인터랙티브 작품 총 41점

전남 여수의 GS칼텍스 예울마루는 기획전시 '섬냥이 in 장도'를 27일부터 6월 21일까지 GS칼텍스 예울마루 장도 전시실에서 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 전시는 고양이의 생태적 특성과 삶의 태도를 작가의 시선으로 재해석한 회화, 영상, 인터랙티브 작품을 통해 인간의 삶과 관

계를 돌아보는 시간을 제안한다.

전시는 인간과 오랜 시간 공존해온 고양이라는 존재를 통해 '어떻게 살아갈 것인가', '어떻게 관계 맺을 것인가'라는 질문을 던진다. 고양이는 스스로 머물 공간을 선택하고, 현재의 순간을 온전히 살아가며, 일정한 거리를 유지한 채 관계를 형성하는 존재다.

이러한 특성은 때로 인간의 삶과 대비되며, 우리가 놓치고 있는 삶의 균형과 관계의 방식을 다시 생각하게 만든다.

전시가 펼쳐지는 장도는 다양한 생명들이 각자의 방식으로 공존하는 공간이다. 창작 스튜디오 운영 기간 동안 장도를 오간 고양이들은 입주 작가들과 관계를 맺으며 일상의 일부로 자리해 왔다.

특히, '간택'이라는 표현으로 상징되는 고양이의 관계 방식은 일방적인 소유가 아닌 선택과 수용의 교차로 이루어진다. 이번 전시는 이러한 관계 구조를 통해 인간 사회의 관계 맺기 방식을 되돌아보는 계기를 마련한다.

전시에는 김희수, 성유진, 장윤지, 조세민 작가가 참여해 총 41점의 작품을 선보인다.

김희수 작가는 예울마루 창작스튜디오 6기 입주작가로, 약 10개월간 장도에 머무르며 섬 고양이들과 교감해온 경험을 바탕으로 이번 전시에 참여한다. 장도에서 만난 고양이 '피클'과의 관계를 기록한 영상 작업을 통해 서로 다른 존재가 관계를 형성해 가는 과정을 보여준다.

장도와 예울마루를 오가는 여정 속에서 서로의 영역을 조심스럽게 탐색하며, 함께 걷는 방식과 속도의 차이를 통해 '함께함'의 의미를 새롭게 제시한다.

또 장도의 생태적 질서 속에서 고양이들이 만들어가는 관계와 서열 구조를 조명하며, 타자에 대한 이해와 존중의 태도를 환기한다.

성유진 작가는 고양이와 소녀의 형상을 결합한 회화 작업을 통해 인간 내면의 복합적인 감정을 시각적으로 풀어낸다. 명확히 설명되지 않는 감정의 층위를 섬세하게 표현하며 관람자에게 깊은 공감을 이끌어낸다.

장윤지 작가는 도시의 일상 속에서 마주한 길고양이와의 순간을 포착하며, 무심히 지나쳤던 풍경 속에서 발견되는 작은 감정의 울림을 따뜻하게 담아낸다. 조세민 작가는고양이를 '안녕을 기원하는 존재'로 설정하고, 관람객이 직접 참여하는 인터랙티브 작품을 통해 위로와 희망의 메시지를 전달한다.

AD

'섬냥이 in 장도'는 단순히 고양이를 소재로 한 전시를 넘어, 지금 우리가 살아가는 방식과 관계의 태도를 성찰하게 하는 전시다. 관람객은 작품을 따라가며 자신의 삶과 감정, 그리고 타인과의 관계를 다시 바라보는 시간을 경험하게 된다. 전시는 3월 27일부터 6월 21일까지 GS칼텍스 예울마루 장도 전시실에서 진행되며, 관람료는 3,000원이다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>