부산진해경자청, 민원안내 책자 발간… 인허가 한눈에
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공장설립·건축허가부터 개발행위 허가
환경오염시설 신고 등 핵심 사무 수록
부산진해경제자유구역청이 민원 절차를 한눈에 확인할 수 있는 안내 책자를 제작해 배포한다.
부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 민원인의 편의를 높이기 위해 '2026년 BJFEZ 민원사무 안내 책자'를 제작·배부한다고 8일 알렸다.
이 책자는 법령 개정과 인사 변동 사항을 반영해 최신 행정 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다. 민원인이 사전에 절차를 이해하도록 해 불필요한 문의와 서류 보완을 줄이겠다는 취지다.
책자에는 ▲공장 설립 승인 및 완료 신고 ▲건축 허가 및 착공 신고 ▲외국인 투자기업 등록 등 기업 활동과 관련된 주요 인허가 절차가 단계별로 담겼다.
또 ▲토지거래계약 허가 ▲부동산 거래 신고 ▲환경오염물질 배출시설 설치 허가 등 생활 밀접 민원도 처리 기간, 구비 서류, 수수료 등을 최신 기준으로 정리했다.
각 절차는 도식화해 이해도를 높였고 준비 서류와 처리 기간을 명확히 안내해 신청 전 과정을 예측할 수 있도록 했다. 이에 따라 민원 처리 시간과 비용 부담이 줄어들 것으로 기대된다.
책자에는 낱말퀴즈 이벤트도 포함됐다. QR코드를 통해 응모하면 추첨으로 기념품을 제공하는 방식으로, 안내서 활용도를 높이고 참여를 유도한다.
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경자청은 책자 450부를 제작해 민원실과 강서구청, 진해구청, 인근 행정복지센터 등에 비치한다. 온라인에서도 내려받을 수 있도록 제공할 예정이다.
박성호 청장은 "안내 책자가 민원인의 사전 이해도를 높여 행정 효율을 높이는 역할을 할 것"이라며 "기업과 시민이 체감할 수 있는 행정 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
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