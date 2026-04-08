조승현 김포시장 예비후보

노인복지 공약 발표

'시립요양원' 건립 추진

조승현 김포시장 예비후보가 8일 노인복지 분야 핵심 공약으로 시립요양원 건립 추진을 발표하며 공공 돌봄 인프라 확충에 나서겠다고 8일 밝혔다.

조승현 김포시장 예비후보가 지난 2일 대한노인회 김포시지회 효잔치에서 참석자와 인사하고 있다. 조승현 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

조 예비후보는 이날 "고령화가 빠르게 진행되고 있는 상황에서 공공이 책임지는 돌봄 체계를 구축하는 것은 더 이상 선택이 아닌 필수"라며 "김포에도 시립요양원을 설립하겠다"고 이같이 말했다.

현재 서울에는 11개의 시립노인요양시설이 운영되고 있으며, 경기도 내에서도 수원, 부천, 광명, 안산, 군포 등 많은 기초자치단체들이 공공 요양시설을 통해 노인 돌봄 서비스를 제공하고 있다.

그러나 김포시는 아직까지 시립요양원이 없어, 늘어나는 요양 수요를 감당하기 위한 공공 인프라가 부족하다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

조 예비후보는 "김포에 시립요양원을 설립하게 되면 가족의 부양 부담을 실질적으로 덜 수 있고, 비교적 합리적인 비용으로 신뢰할 수 있는 요양 서비스를 제공할 수 있다"고 말했다.

그러면서 "공공 요양시설이 기준점 역할을 하게 되면 민간 요양원의 서비스 질도 자연스럽게 향상돼 지역 전체 요양 서비스 수준이 상향 평준화되는 효과를 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

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조 예비후보는 "전문 용역을 통해 정책적·기술적·경제적 타당성을 면밀히 검토하고, 입지 선정부터 운영 방식까지 체계적으로 준비해 나가겠다"며 "재정 건전성과 지속 가능성도 함께 고려한 현실적인 추진 방안을 마련하겠다"고 강조했다.

김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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