나흘 행사에 내·외국민 방문객 수는 3배 늘어

CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워에서 열린 와인 축제에 외국인 관광객들이 전년 대비 2배 이상 증가한 것으로 나타났다.

CJ푸드빌이 운영하는 N서울타워에서 열린 와인축제에 외국인 관광객들이 전년 대비 2배 이상 증가했다고 CJ푸드빌이 8일 밝혔다. CJ푸드빌 제공 AD 원본보기 아이콘

CJ푸드빌은 지난달 28~29일, 지난 4~5일 등 나흘간 진행한 '남산 와인페어'에 방문객 수가 전년 대비 약 3배 증가했다고 밝혔다. 행사 기간을 연장한 점을 감안하면 일평균 방문객 기준으로는 약 150% 증가한 규모다.

특히 이번 행사의 온라인 사전 판매 티켓 중 외국인 대상 판매분은 지난해 봄에 열렸던 와인페어 행사 당시보다 2.2배 늘었다. 현장에서 입장권을 구매한 고객 중 상당수가 외국인임을 감안하면 실제 외국인 방문객은 이보다 더 많을 것으로 추산된다고 CJ푸드빌 측은 설명했다.

방문객이 늘면서 와인 판매량도 매출 기준 전년 행사 대비 2.2배 늘었다.

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CJ푸드빌 관계자는 "이번 남산 와인페어 현장에는 많은 외국인이 행사장을 찾으며 명실상부 글로벌 축제다운 면모를 보였다"며 "CJ가 보유한 문화 콘텐츠를 비롯해 CJ만의 관광·문화·미식 노하우를 최대한 살려 가족 나들이객뿐 아니라 한국을 찾은 외국인 관광객들도 모두가 만족하는 행사로 거듭나고 있다"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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