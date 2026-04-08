1·2TB 두 가지 라인업으로 선택폭 확대

델 공급 시작으로 글로벌 고객사 확장

SK하이닉스가 인공지능(AI) PC 시대를 이끌 차세대 고성능 저장장치 솔루션을 선보이며 글로벌 메모리 시장 내 입지 다지기에 나섰다.

SK하이닉스는 8일 자사 최초로 개발한 321단 QLC 낸드플래시 기반 SSD 제품인 'PQC21'의 개발을 완료하고 고객사에 본격적인 공급을 시작했다고 밝혔다. PQC21은 고용량 · 고성능 · 저전력 특성을 겸비한 차세대 스토리지 솔루션으로, 특히 AI PC 환경에서의 효율적인 저장 수요를 충족시키기 위해 개발됐다.

SK하이닉스의 321단 QLC 낸드 기반 cSSD. SK하이닉스 AD 원본보기 아이콘

낸드플래시는 한 개의 셀에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하느냐에 따라 SLC(1개), MLC(2개), TLC(3개), QLC(4개), PLC(5개) 등으로 규격이 나뉜다. 정보 저장량이 늘어날수록 같은 면적에 더 많은 데이터를 저장할 수 있다.

이번 제품의 핵심은 고층 적층(321단)과 QLC 기술의 조합이다. 셀 하나에 4비트를 저장하는 QLC의 강점을 활용해 단위 면적당 저장 용량을 극대화했다. 이를 통해 1TB, 2TB 두 가지 용량으로 제품을 출시하며, 고객 선택의 폭을 넓혔다.

또 SLC 캐싱 기술을 적용해 필요한 데이터를 신속하게 읽고 쓸 수 있도록 성능을 뒷받침했다. SLC 캐싱은 낸드플래시의 셀당 저장 비트 수를 조절해 일부 영역을 SLC처럼 활용하는 기술로, 데이터를 먼저 빠르게 기록한 뒤 이후 원래 방식으로 재저장함으로써 특히 쓰기 성능을 향상하는 역할을 한다.

SK하이닉스는 이달부터 글로벌 IT 기업인 델 테크놀로지스를 시작으로 해당 제품을 본격적으로 공급한다. 이후 글로벌 주요 고객사들과의 파트너십을 지속해서 확대해 나갈 계획이다. 회사는 이번 공급을 발판 삼아 차세대 AI PC 시장 내 스토리지 주도권을 확보하고, QLC 기반 cSSD 점유율 확대에 속도를 낸다는 방침이다.

SK하이닉스는 "이번 321단 QLC 기반 cSSD 공급은 AI PC 시장에서 회사의 리더십을 입증하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "앞으로도 압도적인 기술력을 바탕으로 고성능 낸드 솔루션 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

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글로벌 시장조사업체인 IDC에 따르면, 전 세계 cSSD 시장에서 QLC 낸드가 차지하는 비중은 지난해 22%에서 2027년에는 61%로 크게 증가할 것으로 추산된다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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