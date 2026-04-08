1·2TB 두 가지 라인업으로 선택폭 확대
델 공급 시작으로 글로벌 고객사 확장

SK하이닉스가 인공지능(AI) PC 시대를 이끌 차세대 고성능 저장장치 솔루션을 선보이며 글로벌 메모리 시장 내 입지 다지기에 나섰다.


SK하이닉스는 8일 자사 최초로 개발한 321단 QLC 낸드플래시 기반 SSD 제품인 'PQC21'의 개발을 완료하고 고객사에 본격적인 공급을 시작했다고 밝혔다. PQC21은 고용량 · 고성능 · 저전력 특성을 겸비한 차세대 스토리지 솔루션으로, 특히 AI PC 환경에서의 효율적인 저장 수요를 충족시키기 위해 개발됐다.

SK하이닉스의 321단 QLC 낸드 기반 cSSD. SK하이닉스

SK하이닉스의 321단 QLC 낸드 기반 cSSD. SK하이닉스

AD
원본보기 아이콘

낸드플래시는 한 개의 셀에 몇 개의 정보(비트 단위)를 저장하느냐에 따라 SLC(1개), MLC(2개), TLC(3개), QLC(4개), PLC(5개) 등으로 규격이 나뉜다. 정보 저장량이 늘어날수록 같은 면적에 더 많은 데이터를 저장할 수 있다.

이번 제품의 핵심은 고층 적층(321단)과 QLC 기술의 조합이다. 셀 하나에 4비트를 저장하는 QLC의 강점을 활용해 단위 면적당 저장 용량을 극대화했다. 이를 통해 1TB, 2TB 두 가지 용량으로 제품을 출시하며, 고객 선택의 폭을 넓혔다.


또 SLC 캐싱 기술을 적용해 필요한 데이터를 신속하게 읽고 쓸 수 있도록 성능을 뒷받침했다. SLC 캐싱은 낸드플래시의 셀당 저장 비트 수를 조절해 일부 영역을 SLC처럼 활용하는 기술로, 데이터를 먼저 빠르게 기록한 뒤 이후 원래 방식으로 재저장함으로써 특히 쓰기 성능을 향상하는 역할을 한다.

SK하이닉스는 이달부터 글로벌 IT 기업인 델 테크놀로지스를 시작으로 해당 제품을 본격적으로 공급한다. 이후 글로벌 주요 고객사들과의 파트너십을 지속해서 확대해 나갈 계획이다. 회사는 이번 공급을 발판 삼아 차세대 AI PC 시장 내 스토리지 주도권을 확보하고, QLC 기반 cSSD 점유율 확대에 속도를 낸다는 방침이다.


SK하이닉스는 "이번 321단 QLC 기반 cSSD 공급은 AI PC 시장에서 회사의 리더십을 입증하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "앞으로도 압도적인 기술력을 바탕으로 고성능 낸드 솔루션 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"경쟁자가 없다" 먹어보고 바로 투자 결정…주방 로봇에 돈 몰리는 이유[흑백요리봇]② "경쟁자가 없다" 먹어보고 바로 투자 결정…주방 ...
AD

글로벌 시장조사업체인 IDC에 따르면, 전 세계 cSSD 시장에서 QLC 낸드가 차지하는 비중은 지난해 22%에서 2027년에는 61%로 크게 증가할 것으로 추산된다.


김진영 기자 camp@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈