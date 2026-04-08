이벤트 우승자 본 대회 성적 부진

12번 홀 '인디언의 저주' 악몽

'3'자로 끝나는 해 악천후 연기

꿈의 무대가 펼쳐진다. '명인열전' 마스터스가 9일(현지시간) 막을 올린다. 올해도 미국 조지아주 오거스타의 오거스타 내셔널 골프클럽(파72·7565야드)에서 열린다. 마스터스는 올해 90회째를 맞이했다. 전통과 역사를 자랑하는 만큼 피하고 싶은 일도 많다. 마스터스에서 만들어낸 다양한 징크스다.

1960년 시작된 파3 콘테스트가 대표적이다. 이 이벤트 우승자는 그린 재킷을 입지 못한다. 본 대회 개막 하루 전 미국 조지아주 오거스타내셔널 골프 클럽 인근에 조성된 파3 9개 홀에서 펼쳐지는 전통적인 행사다. 선수들은 아내와 여자 친구, 아이들을 캐디로 동반해 마음껏 축제 분위기를 즐긴다.

마스터스의 파3 콘테스트 우승자는 본 대회에선 정상에 서지 못하는 징크스가 있다. PGA 제공 AD 원본보기 아이콘

우승을 원하진 않는다. 지금까지 파3 콘테스트 우승자의 최고 성적은 1990년 레이먼드 플로이드와 1993년 칩 벡(이상 미국)의 준우승이다. 로리 매킬로이(북아일랜드)는 2016년 파3 콘테스트에 아예 불참하기도 했다. 요즘엔 파3 콘테스트에 출전해 추억을 쌓는 선수들이 늘어나고 있다. 다만, 시상에서 제외되고 싶은 마음에 스코어카드를 제출하진 않는다.

오거스타 내셔널은 정상급 선수들도 공략하기 힘든 코스다. 전장이 길지는 않지만 그린이 어렵다. 나흘 연속 60대 타수를 적어내는 것이 쉽지 않다. 60대 타수는 난공불락이었다. 이 징크스는 2020년 깨졌다. 캐머런 스미스(호주)는 나흘간 67-68-69-69타를 쳤다. 마스터스 사상 최초로 나흘 내내 60대 타수를 기록했다. 스미스는 더스틴 존슨(미국)에게 밀려 임성재와 함께 공동 2위에 올랐다.

마스터스 격전지인 오거스타 내셔널 골프클럽의 12번 홀은 이상한 일이 자주 일어나는 악몽의 홀이다. PGA 제공 원본보기 아이콘

12번 홀(파3)은 악몽의 장소다. 트리플보기 이상 치명타를 얻어맞는 홀이다. 전장은 155야드에 불과하지만 그린 앞 실개천과 뒤쪽 벙커 사이 좁은 공간에 도달하는 '컴퓨터 아이언 샷'이 필수적이다. 현지에서는 "1931년 아메리칸 인디언 무덤을 발견했다"며 "이상한 일이 자주 일어난다"는 미신까지 흘러나왔다. 버바 왓슨은 실제 2013년 4라운드 '9온 1퍼트' 셉튜플 보기, 조던 스피스(이상 미국)는 2016년 4라운드 '6온 1퍼트' 쿼드러플보기로 무너졌다.

'백상어' 그레그 노먼(호주)은 마스터스가 미웠다. 1981년부터 2002년까지 22년 연속 출전했지만 정상에 오르지 못했고, 1986년과 1987년, 1996년 등 준우승만 세 차례를 차지했다. 1996년에는 특히 6타 차 선두로 나선 최종일 6오버파로 자멸했다. "호주 선수는 우승할 수 없다"는 말도 흘러나왔다. '호주 선수 무관 징크스'는 애덤 스콧이 2013년 우승하면서 사라졌다.

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마스터스 대회는 '3'으로 끝나는 해에 날씨가 좋지 않았다. 1973년과 1983년에 악천후로 인해 하루 늦게 끝났다. 1993년에는 2라운드가 악천후로 중단됐고, 2003년에도 첫날 1라운드를 예정대로 치르지 못했다. 2013년에는 대회 기간에 비가 내렸지만 다행히 경기 진행에는 영향을 받지 않았다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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