춘천시, 청소년 이동권 보장 위해 8억 투입

18세 이하 대상 주말 버스 무료 추진

교과 넘어 미래역량 중심 교육 강화

관련 조례 마련…하반기 중 시의회 재상정

강원도 춘천시가 18세 이하 학생을 대상으로 주말 버스 무료 이용 지원을 추진한다. 교육과 여가 활동 참여에 필수적인 이동권을 보장해 체감도 높은 지원 정책을 실현하겠다는 취지다.

시는 연간 약 8억원 규모의 주말 버스 무료 이용을 포함한 교육·여가 활동 지원을 확대할 계획이다. 이를 통해 문화·체육·독서·진로 등 다양한 활동 참여 기회를 넓히고 지역 전반으로 교육 접근성을 높일 방침이다.

이번 정책은 지난해 의회에서 부결된 안건을 보완해 재추진하는 것이다. 시는 정책 보완을 위해 지난 3월 19일부터 29일까지 춘천교육지원청과 함께 초·중·고 학생 2261명을 대상으로 설문조사를 실시했으며, 정책 필요성에 대한 공감이 전반적으로 높게 나타났다.

조사 결과, 주말 버스 무료화 시 이용 의향은 95.4%로 나타나 현재보다 22.8%P 증가했다. 이용 목적은 교육(37.3%), 휴식(34.6%), 문화(19.5%), 체육(5.5%) 순으로 나타나 교육·여가 전반에 걸쳐 이동 수요가 높은 것으로 분석됐다. 학생 다수가 "교육 및 여가 활동 참여를 위해 이동 지원이 필요하다"고 응답하는 등 정책 필요성에 대한 공감대가 확인됐다.

정책 추진 배경에는 춘천시의 '최고의 교육도시 조성'이라는 목표가 함께 자리하고 있다. 현재 학생들의 학습 방식이 온라인 중심 일방향 콘텐츠 소비로 치우치는 경향이 나타나면서 체험 중심 학습과 깊이 있는 사고, 질문 능력의 중요성이 대두되고 교과 중심 교육을 넘어 미래역량과 연결된 다양한 경험을 해야한다는 것이 시의 설명이다.

시는 이번 조사 결과를 반영해 실효성을 보완한 조례안을 마련하고 올해 하반기 시의회에 재상정할 계획이다.

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춘천시 관계자는 "아이들이 주말에 이동 제약 없이 다양한 교육과 여가 활동에 참여할 수 있도록 지원하겠다"며 "시민이 체감할 수 있는 정책으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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