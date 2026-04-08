스카이월드와이드 "공공 AX 핵심 파트너로 부상"

지식 그래프 기반 하이브리드 AI 에이전트 및 DB 솔루션 기업 스카이월드와이드( SKAI SKAI close 증권정보 357880 KOSDAQ 현재가 3,845 전일대비 885 등락률 +29.90% 거래량 4,807,562 전일가 2,960 2026.04.08 09:33 기준 관련기사 스카이인텔리전스, GTC 2026서 디지털 트윈 역량 공개…"다음 단계는 피지컬 AI" 스카이월드와이드, AI 바우처 공급기업 선정…"그래프 DB로 AX 확산 본격화" SKAI인텔리전스, 엔비디아 GTC 2026에서 '리테일 판 바꾸는 디지털 트윈' 공개 전 종목 시세 보기 )가 공공 AX(AI 전환) 시장에서 존재감을 빠르게 확대하고 있다.

스카이월드와이드는 지난해 1월부터 지난달까지 약 1년간 기획재정부, 국민건강보험, 경찰청 등 14개 정부·공공기관으로부터 AI 및 데이터 관련 사업을 수주하고, 정부 산하기관 및 민간 기업과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하며 공공 AI 전환의 핵심 파트너로 자리 잡고 있다고 8일 밝혔다.

최근 행정안전부는 '인공지능정부실'을 신설하며 범정부 차원의 AI 전환을 본격화하고 있다. 이에 발맞춰 스카이월드와이드는 차세대 전자정부 표준프레임워크 발전방안(ISP) 수립 사업과 2026년 AI 바우처 지원사업 등 국가 단위 공공 정보화 프로젝트에 참여하며 AX 혁신의 중심 역할을 수행 중이다.

주요 수주 사례로는 기획재정부의 공급망 조기경보 시스템 구축, 국민건강보험의 통합징수 차세대 허위취득 탐지 시스템 구축, 경찰청의 전기통신금융사기 통합신고대응센터 고도화, 경기도청의 생성형 AI 플랫폼 구축 등이 있다.

이와 함께 한림대학교, 한국해양수산연수원 등과도 협력 관계를 구축하며 AI DB 인프라 및 솔루션 공급을 확대하고 있다. 공공과 민간 영역에서 20여건 이상의 정보화 인프라 구축 및 고도화, AI 에이전트 및 DBMS 솔루션 구축 사업을 신규로 수주하며 단순 유지보수를 넘어선 성과를 이어가고 있다.

회사의 핵심 경쟁력은 그래프 데이터베이스(Graph DB) 특허 기술이 적용된 AI DB 솔루션과 지식 그래프 기반 검색증강생성(Hybrid RAG) 기술을 결합한 AI 에이전트 인프라에 있다. 이를 통해 분산된 데이터를 정밀하게 분석하고, AI의 할루시네이션을 최소화해 높은 정확도의 추론·검색·응답 기능을 제공하는 것이 특징이다.

이 같은 기술력은 경찰청 '사이버범죄 수사단서 통합분석 및 추론 시스템' 구축 과정에서의 메타그래프 개발과 국민건강보험 허위취득 탐지 시스템 구축 현장에서 실제로 검증되고 있다.

제갈완 최고사업책임자(CBO)는 "지난 1년은 스카이월드와이드의 AI 에이전트 및 DB 솔루션 기술력이 시장에서 인정받으며 공공 AX 전환의 핵심 파트너로 자리매김한 시기였다"며 "외산 플랫폼에 의존하지 않고 국내 기술로 AI DB 인프라를 구축할 수 있음을 입증하는 'K팔란티어'로서 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

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스카이월드와이드는 그래프 데이터베이스 기술 특허를 보유한 AI 에이전트 및 DB 솔루션 전문기업으로, 10년 이상 축적한 기술력을 바탕으로 PostgreSQL 기반 엔터프라이즈 DBMS '아젠스SQL(AgensSQL)', 크로스 모델형 DBMS '아젠스그래프(AgensGraph)', 하이브리드 AI 에이전트 '온토비아(ONTOVIA)' 등을 제공하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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