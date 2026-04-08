도널드 트럼프 미 대통령이 중동 전쟁 2주 휴전안에 합의 의사를 밝힌 가운데 코스피200선물지수 급등으로 8일 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐다.

8일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국거래소는 이날 오전 9시6분2초를 기점으로 유가증권시장 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.

발동시점의 코스피200선물지수는 전 거래일 대비 51.35포인트(6.23%) 오른 875.45를 기록했다.

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코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 오른 채 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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