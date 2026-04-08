경기 의정부도시공사(사장 전현영)는 계약 업무의 공정성과 효율성을 높이기 위해 '수의계약 견적제안 시스템'을 구축하고 본격 운영에 들어간다고 8일 밝혔다.

의정부도시공사 전경. 의정부도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 시스템은 기존 1인 견적 중심의 수의계약 방식에서 벗어나 공개 견적 제안 공고를 통해 다수 업체의 참여를 유도하는 방식으로 운영된다. 이를 통해 계약 과정의 투명성과 공정성을 높이고 관내 업체의 참여 기회를 확대해 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

대상은 공사·용역·물품 등 추정가격 2천만 원 이하 소액 수의계약이며, 의정부시 관내 업체를 중심으로 운영된다. 공고 기간은 3일로, 참여 업체가 제출한 견적 금액을 바탕으로 예정가격을 산정하고 가장 합리적인 금액을 제시한 업체를 계약상대자로 선정할 예정이다.

다만 재난 등 긴급 상황이나 정책적 우선구매 대상 등 일부 경우에는 시스템을 적용하지 않고 기존 수의계약 방식을 유지할 방침이다.

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전현영 의정부도시공사 사장은 "수의계약 견적제안 시스템 도입은 계약의 공정성과 신뢰성을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 투명한 계약 환경 조성과 지역 업체와의 상생을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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