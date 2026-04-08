엑스엘에이트, AI 실시간 통번역 솔루션 ‘이벤트캣 2.0’ 정식 출시

50개 이상 실시간 언어 자막·개인 디바이스 시청

인공지능(AI) 동시 통번역 전문 기업 엑스엘에이트는 통번역 기능 운영 편의를 강화한 '이벤트캣 컨퍼런스 2.0'을 정식 출시했다고 8일 밝혔다.

최근 AI 통번역 기술이 회의·방송·강연 등 실시간 행사에 빠르게 도입되면서 대규모 다국어 행사를 안정적으로 운영할 수 있는 서비스 수요가 커지고 있다. 엑스엘에이트는 2.0 버전 론칭으로 강의, 세미나, 대형 국제행사를 위한 AI 동시통역 솔루션 '이벤트캣 컨퍼런스'의 실시간 통번역 시스템을 전면 개편하고, 국제회의 기획자 등 사용자 편의성을 한층 끌어올렸다.

먼저 일자·세션별로 구성된 프로젝트를 컨퍼런스 단위로 통합해, 대시보드 내에서 컨퍼런스 전체 일정과 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있게 했다. 통번역 사용 절차는 컨퍼런스 생성부터 설정, 결제, 리허설, 라이브까지 단계형 흐름으로 재설계하고, 여러 세션이 며칠간 동시 진행되는 행사에 세션별 다른 언어를 설정하는 등 쉬운 AI 통역 설정 방법을 내재화했다. 또한 행사장 내 스크린 외에 QR 코드 스캔을 통해 참가자 개인 기기에서 실시간 번역 자막 및 음성을 확인할 수 있는 기능을 지원한다. 관리자는 복잡한 설정 없이 50개 이상 언어의 실시간 자막, 개인 디바이스 시청·청취, 다양한 형식의 자막 송출과 같은 이벤트캣 핵심 기능을 손쉽게 활용할 수 있다.

엑스엘에이트는 자체 개발한 스트리밍 기반 음성 인식·번역 엔진에 동시 기계번역(SiMT) 기술을 더해 기존 순차 번역 대비 지연 시간을 약 70% 줄였다. 향후 엑스엘에이트는 실시간 통번역을 넘어 번역 데이터 활용 영역으로 사업을 확장할 계획이다. 구체적으로는 ▲미팅 중 발언 요약 및 추적 기능 ▲컨퍼런스 번역 데이터의 지식 아카이브 구축 ▲영상 콘텐츠 다국어 변환 자동화 등이다.

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정영훈 엑스엘에이트 대표는 "다국어 행사의 규모와 복잡성이 빠르게 커지는 만큼, 통번역 시스템도 그에 맞는 구조적 전환이 필요한 시점"이라며 "지속적인 고도화를 통해 통번역 데이터를 비즈니스 의사결정에 활용할 수 있도록 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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