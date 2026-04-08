[특징주]DL이앤씨, SMR 확장 가능성에 15% 상승

소형모듈원전(SMR) 확장이 기대된다는 증권가의 예상이 나오자 DL이앤씨 DL이앤씨 close 증권정보 375500 KOSPI 현재가 89,000 전일대비 13,400 등락률 +17.72% 거래량 2,417,346 전일가 75,600 2026.04.08 09:59 기준 관련기사 [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ "공공으론 6만가구뿐…민간 90% 멈추면 서울 주택난 못 푼다"[부동산AtoZ] 변동성 속 기회 찾았다면? 최대 4배 주식자금으로 제대로 살려볼까 전 종목 시세 보기 주가가 상승했다.

AD

8일 오전 9시21분 기준 DL이앤씨는 전 거래일 대비 1만1500원(15.21%) 오른 8만7100원에 거래됐다.

신대현 키움증권 연구원은 이날 DL이앤씨가 미국 SMR 기업 엑스에너지와 협업으로 SMR 시장 진입을 시도하고 있다는 것에 초점을 뒀다. 원전 보조기기(BOP) 표준화 설계가 잘 마무리될 경우 미국 기업 다우의 최초호기 설계부터 적용될 가능성이 있는 것으로 알려졌다고 덧붙였다. 2032년 예상되는 엑스에너지의 추후 프로젝트에 시공사로 참여할 수 있을 것이라고도 했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>