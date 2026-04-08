LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 16,270 전일대비 390 등락률 +2.46% 거래량 244,225 전일가 15,880 2026.04.08 09:59 기준 관련기사 LG유플, 황금연휴 5월 로밍패스 데이터 최대 2배 상향 LG유플러스, 유심 무료 교체 사전 안내…"안내문자 1068만건 발송" "임직원 사회공헌 확대"…LG유플러스, 나눔마일리지 개편 전 종목 시세 보기 는 U+one 앱과 홈페이지를 통해 유심(USIM) 업데이트 및 무료 교체를 위한 매장 방문 예약 시스템을 운영한다고 8일 밝혔다.

LG유플러스는 8일 U+one 앱과 홈페이지를 통해 유심(USIM) 업데이트 및 무료 교체를 위한 매장 방문 예약 시스템을 운영한다고 밝혔다. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

LG유플러스는 오는 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 순차적으로 진행할 계획이다. 고객은 8일부터 U+one 앱과 LG유플러스 홈페이지 내 '매장 방문 예약' 메뉴에서 방문을 원하는 매장과 날짜, 시간대를 직접 선택해 예약할 수 있다.

이번 예약 시스템은 유심 업데이트 및 교체 시행 초기에 고객이 몰리는 문제를 해결하기 위해 마련됐다. LG유플러스는 지난달 30일부터 전 고객을 대상으로 문자 메시지를 통해 유심 업데이트 및 무료 교체를 안내했다. 전날까지 안내한 문자메시지는 총 1641만건이다.

LG유플러스는 유심 업데이트 및 교체 시행 초기에 발생할 수 있는 고객 불편을 최소화하기 위해 전사 고객 케어 상황실을 가동하고 있다. 유심 재고와 매장 운영 상황, 고객 문의 현황 등을 종합 점검하고 안정적인 운영을 한다는 방침이다.

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이재원 LG유플러스 소비자(Consumer) 부문장은 "고객이 편리하고 안정적으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 받을 수 있도록 예약 시스템과 현장 운영 체계를 함께 준비했다"며 "고객 불편을 최소화하고 강화된 보안 체계를 차질 없이 적용하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



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