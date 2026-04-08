인플루언서 캐릭터 활용

시민 참여형 프로그램

18일 메인무대서 400명 사전 모집

경기 양주시가 구독자 8만7500명을 보유한 SNS 캐릭터 '별산'을 활용해 회암사지 왕실축제에서 시민 참여형 퀴즈 프로그램을 운영한다.

양주시, 구독자 8.7만 ‘별산’ 앞세워 회암사지 왕실축제서 OX퀴즈 진행. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 '제9회 회암사지 왕실축제' 기간 중 '정답 탁! 청동금탁! 별산 OX퀴즈'를 오는 18일 메인무대에서 진행한다. 참가자는 400명을 사전 모집한다.

참여를 희망하는 시민은 OX퀴즈 포스터에 안내된 QR코드를 통해 사전 신청할 수 있으며, 모집 인원 충원 시 접수는 마감된다.

이번 프로그램은 유튜브 채널 '양주 별산'을 기반으로 활동 중인 지역 인플루언서가 직접 진행하는 것이 특징이다. 퀴즈는 회암사지의 역사와 문화, 일반 상식을 결합한 OX 방식이며 패자부활전 등을 통해 현장 참여를 유도한다.

별산은 그동안 시민 참여형 콘텐츠를 꾸준히 운영해 온 만큼 이번 축제에서도 관람 중심 프로그램에 참여 요소를 더하는 역할을 맡는다.

양주시는 별산을 활용해 현장 행사와 온라인 콘텐츠를 연계하는 홍보 효과도 기대하고 있다.

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김영준 홍보담당관 "시민이 직접 참여하는 프로그램을 통해 회암사지의 가치를 보다 쉽고 흥미롭게 전달하겠다"고 말했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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