"李대통령 립서비스 안 해"

李대통령 취임 전 사진 사용금지 "청와대 요청 아냐"

울산 남구갑 출마설엔 "이재명 정부 성공 위해 노력"

전은수 청와대 대변인은 전날 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담에서 나온 개헌 관련 비공개 발언 논란과 관련해 이재명 대통령이 즉답을 피한 것이 아니라 "잘 듣고 이야기를 나눴다"고 이해하면 될 것 같다고 밝혔다. 또 이 대통령이 국민의힘 장동혁 대표에게 "앞으로도 기회가 되면 자주 뵙자"고 한 데 대해서는 "이재명 대통령께서는 립서비스를 하지 않으신다. 절대 립서비스로 하신 말씀이 아니다"고 말했다.

전은수 신임 대변인이 3일 청와대 춘추관에서 출퇴근 시간대 대중교통 혼잡 완화 대책 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.4.3 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전 대변인은 8일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연, 전날 회담에서 장 대표가 이 대통령에게 개헌에 앞서 중임·연임을 하지 않겠다고 선언해달라고 요구했으나 대통령이 즉답을 피했다는 국민의힘 측 주장에 대해 "일단은 잘 듣고 이야기를 나눴다고 보시면 될 것 같다"며 "뭐에 대해서 그렇다 아니다 (답변하는) 상황은 아니었던 것 같다"고 설명했다. 그는 이어 "어떤 이야기를 했다, 말았다가 중요한 게 아니라 그런 자리가 만들어졌다는 게 중요한 것 아닌가 싶다"고 덧붙였다. 개헌 문답의 세부 공방 자체보다 대통령과 여야 지도부가 마주 앉아 대화의 틀을 만든 점에 더 의미를 부여한 것으로 풀이된다.

전날 회담 이후 국민의힘은 '연임·중임을 하지 않겠다고 선언해달라'고 했던 장 대표의 요구에 이 대통령으로부터 답을 듣지 못했다고 주장했으나, 청와대는 이 대통령이 "현재 공고된 개헌안을 수정해 의결하는 것은 불가능하며, 야당이 개헌저지선을 확보한 상태라는 점에서도 불가능하지 않으냐"고 답했다고 반박했다.

장 대표를 향해 이 대통령이 '자주 뵙자'고 한 발언의 진정성을 묻는 말에는 '진심'이라고 강조했다. 그는 "사실 지난번에도 회담을 계속하고자 하셨기 때문에 어느 한 편의 대통령이 아니라 모두의 대통령이라고 얘기를 하신다"며 "저희는 같이 곁에서 일하는 참모들로 봤을 때는 진심이라고 느껴진다"고 했다. 이어 "립서비스로 하신 말씀이 절대 아니다"고 거듭 언급했다.

다만 정례 회동 가능성에 대해서는 전 대변인은 "정례화될지 비정례화로 자주 만나게 될지 잘 모르겠다"면서도 "지난번에 이어서 이렇게 같이 만나는 모습들에 국민들이 희열을 느끼지 않을까라는 생각"이라고 말했다.

전날 회담의 의미에 대해선 협치의 마중물이 된 시간이라고 평가했다. 전 대변인은 전반적인 회담 분위기에 대해 "제가 직접 배석하지는 않아서 세세한 분위기, 뉘앙스를 다 알려드릴 수는 없을 것 같다"면서도 "협치의 마중물이 된 시간이 아닌가 (생각한다)"고 말했다. 이어 "좋은 모습, 좋은 만남이 되었다고 평가하고 있다"고 덧붙였다.

AD

아울러 더불어민주당이 6·3 지방선거 후보자 경선 과정에서 이 대통령의 취임 전 사진과 영상을 사용하지 못하도록 지침을 내린 점과 관련해 청와대의 요청이 있었느냐는 질의에는 "당에서 하는 문제"라면서도 "청와대 요청이라고 말하기 어려울 것 같다"고 답변했다. 민주당 김상욱 의원이 울산시장 최종 후보로 확정되면서 공석이 된 울산 남구갑 지역구 출마 가능성에 대해서는 "(청와대) 결제 창에 온기가 아직 마르지 않았다"며 "이재명 정부 성공을 위해 노력하겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>