[특징주]LG전자, 1분기 호실적에 강세

LG전자 LG전자 close 증권정보 066570 KOSPI 현재가 113,800 전일대비 6,700 등락률 +6.26% 거래량 535,085 전일가 107,100 2026.04.08 09:57 기준 관련기사 LG전자, 1분기 매출 23.7조 '역대 최대'…흑자 전환 성공(종합) LG전자, 1분기 인도서 에어컨 판매 '100만대' 돌파…'글로벌 사우스' 주도권 강화 [특징주]LG전자, 증권가 "로봇사업 긍정 전망"…6%↑ 전 종목 시세 보기 가 올해 1분기 호실적에 장초반 상승세를 보이고 있다.

8일 오전 9시8분 현재 LG전자는 전일 대비 7400원(6.91%) 오른 11만4500원에 거래되고 있다.

전일 LG전자는 올해 1분기 연결기준 실적이 매출 23조7330억원, 영업이익 1조6736억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 4.4%, 32.9% 증가한 수치다. 영업이익은 1개 분기만에 흑자 전환했다.

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황지현 NH투자증권 연구원은 "영업이익 기준 컨센서스(증권사 전망치 평균) 1조4000억원을 상회했다"면서 "아이폰17 시리즈의 롱테일 수요에 따른 연결 자회사 실적 개선과 TV 등을 담당하는 미디어엔터테인먼트(MS)와 전장(VS) 사업부의 호실적이 주요하게 기여했다"고 분석했다. NH투자증권은 LG전자의 목표주가를 기존 12만5000원에서 13만5000원으로 상향 조정했다.

KB증권도 LG전자의 목표주가를 기존 10만원에서 13만원으로 높였다. 김동원 KB증권 연구원은 "이는 1분기 실적이 시장 컨센서스 영업이익을 21% 상회하며 예상 대비 견조한 실적을 시현했고 가전(HS)과 VS 부문이 양호한 실적을 달성한 동시에 TV(MS) 부문이 기대치를 상회했기 때문"이라고 설명했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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