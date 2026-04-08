LG전자, 홈스타일 플랫폼서 봄맞이 ‘올뉴세일’ 개최

17일까지 한샘, 일룸, 알로소 등

최대 82% 특가 판매, 타임세일 등 진행

LG전자가 결혼, 이사·입주, 대청소 등으로 인테리어 수요가 늘어나는 봄 시즌을 맞아 라이프스타일 플랫폼 '홈스타일'에서 '올뉴세일'을 펼친다고 8일 밝혔다.

오는 17일까지 LG전자 공식 온라인 브랜드숍 내 홈스타일 페이지에서 ▲한샘 ▲일룸 ▲알로소 ▲아르떼미데 ▲바겐슈타이거 ▲휴먼스케일 ▲하로로 ▲포렌 등 프리미엄 브랜드 제품을 최대 82% 할인가로 구매할 수 있는 '브랜드 릴레이 특가'를 비롯해, 주차별로 대상 제품이 바뀌는 '위클리 특가', 기간 한정 '타임 세일' 등이 진행된다. 위클리 특가에서는 알로소, 휴먼스케일, 르크루제 등 인기 브랜드 제품을 최대 50% 할인가로 만나볼 수 있다.

이와 함께, 까사미아, 일룸, 알로소, 포렌, 스피아노, 피레넥스 홈 등 프리미엄 브랜드를 중심으로 '에어컨과 실링팬', '세탁기와 침구', '공기청정기와 소파' 등 다양한 구성의 결합할인 상품을 선보인다. 결합할인은 LG 가전과 가구, 조명, 패브릭 등 리빙 제품을 같이 사면 가전은 3%, 리빙 제품은 최대 10% 추가 할인해주는 혜택으로, 장바구니에 함께 담아 동시에 주문하면 자동 적용된다. 이달 결합할인 적용 상품 수는 2000여개며, 향후 시즌별 홈스타일 추천 조합 구성을 더욱 확대해 나갈 계획이다.

결제 혜택으로는 상업자표시신용카드(PLCC)인 'LGE.COM 신한카드' 플러스 서비스로 결제하면 결제금액의 10% 캐시백(최대 100만원)을, 네이버페이로 15만원 이상 결제하면 결제금액의 7% 네이버페이 포인트(최대 10만원) 적립을 받을 수 있다. 이달 말까지 신한·현대·국민·롯데·하나·우리 등 제휴카드로 50만원 이상 결제 시 7% 청구할인(최대 100만원)과 100만원 이상 결제 시 12개월 무이자 할부도 적용할 수 있다.

지난 1일에는 현재 약 12만9000명의 사회관계망서비스(SNS) 팔로워를 보유한 지효진 대표의 브랜드 'JD홈드레싱'과 협업 제작한 LG전자 TV 전용 수납장을 홈스타일 플랫폼에서 단독 출시했다. LG전자 TV에 딱 맞춘 규격의 수납장으로, 오는 30일까지 출시 기념 10% 할인 혜택을 받을 수 있으며, TV와 동시 구매 시 결합할인도 추가 적용된다.

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한편, LG전자가 지난해 11월 론칭한 홈스타일은 LG전자 공식 온라인 브랜드숍에서 고객이 집 안 공간을 보다 쉽고 편리하게 설계·연출할 수 있도록 지원하는 스타일링 플랫폼으로, 현재 가구, 조명, 패브릭, 주방용품, 인테리어 소품 등 국내외 500여 브랜드, 3만여개 제품이 입점해 있다. 가전과 어울리는 홈스타일 제품들을 두루 선보일 뿐 아니라, 실제 홈스타일링 상담·시공 사례를 통해 다양한 고객들의 공간 고민 해결에 도움이 되는 현실적인 정보도 제공하고 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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