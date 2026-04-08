짐펜트라·바이오시밀러 처방 확대 환경 조성

셀트리온은 6일(현지 시간) 미국 메디케어·메디케이드 서비스 센터(CMS)가 발표한 2027년도 메디케어 어드밴티지(MA) 및 Part C·D 지급 정책 개편에 따라, 자사 직판 전략과 주요 제품군의 처방 확대에 유리한 환경이 조성됐다고 8일 밝혔다.

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이번 개편안에는 ▲MA 플랜 보험사 부담금 2.48% 인상 ▲환자 본인부담금 상한 2026년 2100달러에서 2027년 2400달러로 상향 ▲의료 이용 관리 강화 등이 포함됐다. 전반적으로 약가가 낮은 의약품 선호도를 높이는 방향이다.

MA는 미국 고령층 대상 공보험인 메디케어를 민간 보험사가 운영하는 구조다. 보험사 부담이 커질수록 약가가 낮은 의약품 채택 유인이 높아져 바이오시밀러 사용 확대 가능성이 커진다.

환자 본인부담금 상향 역시 비용 부담을 고려한 처방 선택에 영향을 줄 수 있다. 이에 따라 상대적으로 가격 경쟁력을 갖춘 바이오시밀러 수요가 증가할 것으로 예상된다.

의료 이용 관리 기준도 강화된다. 기존 질병 코드 중심에서 의료적 근거 기반으로 전환되면서 비용 효율성이 중요한 판단 기준으로 작용할 전망이다. 여기에 정맥주사(IV) 투약 시 발생하는 추가 비용까지 고려될 경우 자가 투여가 가능한 피하주사(SC) 제형 선호도도 높아질 것으로 보인다. 셀트리온의 '짐펜트라'가 이에 해당한다.

이러한 정책 변화는 보험사, 환자, 정부 재정 측면에서 비용 절감 효과를 동시에 추구하는 방향으로 바이오시밀러 채택 확대를 뒷받침하는 환경으로 해석된다.

셀트리온은 미국 현지에서 생산·공급과 직판 유통망을 구축하고 있어 가격 경쟁력과 보험사·처방약급여관리업체(PBM)와의 협상력을 확보하고 있다고 설명했다. 또한 미국 정부가 의약품 관세 정책에서 바이오시밀러를 제외한 점도 비용 절감 기조와 맞물려 긍정적 요인으로 작용할 것으로 회사 측은 보고 있다.

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셀트리온 관계자는 "이번 정책은 비용 효율성이 높은 의약품 사용 확대 방향을 명확히 보여준다"며 "현지 생산과 직판 체계를 기반으로 미국 시장 내 처방 확대를 추진할 것"이라고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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