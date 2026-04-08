경기 안산시(시장 이민근)는 지난 7일 중앙역 일대에서 정부의 자원안보위기 '경계' 단계 발령에 따라 한국에너지공단, 안산녹색소비자연대, 공무원 등 37명이 참여한 가운데 에너지 절약 합동 캠페인을 진행했다고 8일 밝혔다.

안산시(시장 이민근)는 지난 7일 중앙역 일대에서 정부의 자원안보위기 '경계' 단계 발령에 따라 한국에너지공단, 안산녹색소비자연대, 공무원 등 37명이 참여한 가운데 에너지 절약 합동 캠페인을 진행하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 지자체와 공공기관, 시민단체가 함께 에너지 절약 국민행동지침 준수와 민간부문 승용차 5부제 참여를 독려하며 지역 차원의 에너지 위기 대응력을 높이기 위해 추진됐다.

안산시는 앞서 지난달 25일부터 공공기관 승용차 5부제 운영과 공공청사 에너지 절약 관리 강화 등 종합대책을 시행하며 선제적으로 에너지 절감에 나섰다. 4월 8일부터는 공공기관 승용차 2부제를 시행한다.

시는 이번 캠페인을 계기로 민간부문에서도 시민 참여를 지속 유도해 에너지 비용 절감과 함께 친환경·고효율 에너지 사용 문화 확산을 추진할 계획이다.

아울러 민간부문에서는 공공청사 부설주차장과 일부 유료 공영주차장을 대상으로 승용차 5부제가 시행된다. 대상 차량은 10인승 이하 승용자동차로, 차량번호 끝자리 숫자를 기준으로 요일별 입차가 제한되며 토요일과 일요일, 공휴일은 적용하지 않는다.

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이민근 안산시장은 "에너지 위기 상황에서는 공공부문과 시민 모두의 실천이 중요하다"며 "생활 속 작은 절약이 안정적인 에너지 수급에 큰 도움이 되는 만큼 시민들의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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