핵심·신진·도약 등 다양한 유형 선정

연구비 약 110억 원 확보

한림대의료원은 최근 과학기술정보통신부가 주관하고 한국연구재단이 지원하는 2026년도 기초연구사업 1차 신규과제에 총 21개 과제가 선정됐다고 8일 밝혔다.

한림대의료원 산하병원 전경. 한림대의료원 AD 원본보기 아이콘

이번 선정에서 한림대학교의료원은 ▲핵심연구(유형A·B·C) ▲신진연구(유형A·B) ▲핵심연구(도약형) 등 다양한 분야에서 성과를 거두었으며, 인공지능(AI) 기반 정밀의료, 디지털 헬스케어, 오가노이드, 다중오믹스 등 미래 의료기술 분야에서 선정됐다.

핵심연구 분야에서는 유형C 1건을 포함해 유형B 4건, 유형A 3건, 도약형 1건 등 총 9개 과제가 선정됐다. 감염질환, 인공지능 기반 의료, 대사질환, 간암, 신경질환 등 다양한 분야에서 다중오믹스, AI, 미생물 기반 치료기술 등 첨단 융합 연구가 포함됐다.

신진연구 분야에서는 유형B 4건과 유형A 7건 등 총 11개 과제가 선정됐다. 개인맞춤 항생제 치료, 정신·신체질환 통합 예측, GLP-1 기반 비만 치료 반응, 암 조기진단 및 영상 AI 등 임상 적용 가능성이 높은 연구들이 다수 포함됐다.

핵심연구 분야에는 3D 홀로토모그래피와 AI를 결합한 췌장암 신속 진단·예후 예측 기술 개발 과제로 선정됐다.

한림대의료원은 이번 연구 과제 선정으로 약 110억원의 연구비를 지원받아 질환 기전 규명부터 진단, 치료 기술 개발까지 전주기 기초연구를 수행한다.

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이재준 연구혁신위원장(춘천성심병원장)은 "앞으로도 지속적인 투자와 지원을 통해 차별화된 연구 성과를 창출하겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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