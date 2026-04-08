한국건설기술연구원·지윤이앤씨와 MOU

지하고속도로 핵심 기술 검증

한화 글로벌부문 IS사업부가 고속굴진공법 실증에 나서며 지하 인프라 시공 기술 고도화에 속도를 낸다.

(사진 왼쪽부터)이호성 지윤이앤씨 대표, 김창용 한국건설기술연구원 선임연구위원(K-지하고속도로 R&D연구단장), 곽원석 ㈜한화 글로벌부문 IS사업부장, 장수호 한국건설기술연구원 지반연구본부 본부장이 지난6일 고속굴진공법 실증을 위한 MOU를 체결하고 기념촬영하고 있다. 한화 AD 원본보기 아이콘

8일 한화 글로벌부문에 따르면 IS사업부는 지난 6일 한국건설기술연구원 지반연구본부(K-지하고속도로 연구단), 지윤이앤씨와 '고속굴진공법 실증을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 협약은 국토교통 R&D 과제인 '초장대 K-지하고속도로 인프라 안전 및 효율향상 기술개발'의 핵심 기술인 고속굴진공법을 실제 현장에 적용해 검증하기 위해 추진됐다. 스마트 발파 기반 시공 기술을 실환경에서 검증하고, 공공 인프라 사업 적용을 위한 표준화 기반을 마련하는 것이 목적이다.

고속굴진공법은 터널 공사에서 굴착 속도와 안전성을 동시에 높이는 스마트 고속 굴착 기술이다. 공정 최적화를 통해 공기를 단축할 수 있고, 도심지에서 요구되는 진동·소음 저감과 시공 안정성 확보 측면에서도 활용도가 높다. 특히 초장대 지하고속도로 등 대형 지하 인프라 건설에서 공사 기간 단축 효과가 기대된다.

세 기관은 협약에 따라 시험장 확보, 시험 발파, 기술 검증, 공법 표준화, 후속 사업화 방안 마련 등 전 과정에서 협력한다. 한화 글로벌부문은 화약 및 장비를 지원하고 스마트 발파 기술을 활용한 시공 및 기술지원을 수행한다. 시험 발파 결과 분석과 공법 개선에도 참여해 기술 완성도를 높일 계획이다.

곽원석 한화 글로벌부문 사업부장은 "이번 협약은 스마트 발파 기술을 국가 인프라 사업에 적용하는 중요한 전환점"이라며 "실증과 표준화 과정을 통해 지하고속도로와 철도 터널 등 대형 지하 구조물 건설 분야에서 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

김창용 한국건설기술연구원 연구단장은 "스마트 고속굴착 시스템의 실용화를 통해 터널 공사 기간을 최대 30% 이상 단축하고, 공사비도 약 30% 절감할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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한화 글로벌부문은 이번 실증을 통해 향후 설계 기준 및 표준 공법 반영을 위한 기반 마련에 참여하고, 공공 인프라 사업 적용 가능성도 지속적으로 검토해 나갈 방침이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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