인수공통감염병 대응 위한 한국 원헬스 전략·범부처 협력체계 소개

질병관리청은 임승관 청장이 전날 프랑스 리옹에서 열린 '원헬스 정상회의(One Health Summit)'에 참석해 인수공통감염병 대응을 포함한 원헬스 분야의 국제 협력 강화 필요성을 강조하고, 한국의 정책 경험과 범부처 협력체계를 소개했다고 8일 밝혔다.

7일(현지시간) 프랑스 리옹에서 열린 '원헬스 정상회의(One Health Summit)'의 장관급 패널토의에서 임승관 질병관리청장이 발언하고 있다. 질병관리청이 인수공통감염병 대응을 포함한 원헬스 분야의 국제 협력 강화 필요성을 강조하고, 한국의 정책 경험과 범부처 협력체계를 소개했다고 8일 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

원헬스는 사람과 동물, 환경의 건강이 상호의존적이라는 개념에 기반한 다학제·통합적 접근을 강조하는 공중보건 패러다임이다.

이번 회의는 올해 G7 의장국인 프랑스가 주최한 고위급 회의로, 약 20개국과 주요 국제기구가 참석한 가운데 ▲인수공통감염병 숙주 및 감염병 매개체 ▲지속가능한 식품시스템 ▲항생제 내성 ▲오염물질 노출 등 원헬스 관련 주요 의제를 중심으로 논의했다.

임승관 질병청장은 장관급 주제별 토의 중 '인수공통감염병 숙주 및 감염병 매개체' 세션에 참석해 기후변화와 팬데믹 등 미래 위험에 대응하기 위한 핵심 전략으로서 원헬스 접근의 중요성을 강조했다. 또 원헬스를 주제로 정상회의를 개최한 프랑스 정부에 감사를 표하고, G7 초청국으로서 한국의 정책과 경험을 공유하게 된 것을 뜻깊게 평가했다.

8~9일 진행되는 G7 보건실무회의(HWG)의 항생제 내성 및 팬데믹 대비·대응 세션에서는 범정부 협력 기반의 원헬스 대응체계와 신종 감염병 대비 중장기 전략을 공유한다. 아울러 글로벌 항생제 내성 및 팬데믹 대비 역량 강화를 위해 국제사회와의 협력과 공조 확대 필요성도 제시할 예정이다.

질병청은 이번 회의에 참석함으로써 원헬스와 글로벌 보건안보 관련 주요 논의에 한국이 적극적으로 참여하고, 인수공통감염병 대응 분야에서 우리의 정책적 기여와 협력 의지를 국제사회에 재확인하는 계기가 됐다고 평가했다.

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임승관 질병청장은 "기후변화와 미래 팬데믹에 대비하기 위해서는 사람, 동물, 환경을 아우르는 원헬스 접근이 필수적"이라며 "그간 축적한 정책 경험을 바탕으로 국제사회와의 협력을 지속 강화하고, 글로벌 보건안보 증진을 위한 노력에 적극적으로 동참해 나가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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