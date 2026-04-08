카카오뱅크 2026년 프레스톡 개최

투자탭·소비탭 등 AI 기반 서비스 확대

인도네시아·태국 이어 몽골 진출 계획

카카오뱅크가 미래 성장 동력으로 인공지능(AI) 고도화와 적극적인 글로벌 확장 전략을 낙점하고 총력전을 펼치겠다는 계획을 8일 발표했다. 현재 이체·모임통장에 적용한 AI를 소비·투자 등 분야에 접목해 사용자들의 활용도를 높이는 한편 인터넷뱅크 경영 노하우를 바탕으로 해외 고객 유치·외국 금융기관과의 협력을 강화하겠다는 취지다.

윤호영 카카오뱅크 대표 이날 오전 서울 여의도의 한 호텔에서 '2026년 기자간담회'를 열고 "AI 기술로 모두에게 최적화된 금융 비서를 제공하고, 전 세계로 무대를 확장해 새로운 금융 혁신의 역사를 써 내려가겠다"며 'AI 네이티브 뱅크(AI native bank)'로의 전환을 선언했다.

카카오뱅크는 2700만 고객 기반을 바탕으로 하는 '앱 온리(App-only)' 데이터와 '금융 특화 대형언어모델(LLM)'을 결합해 초개인화 AI 서비스를 구현할 계획이다. 올해 2분기에는 고객 투자 경험을 돕는 AI기반 투자 에이전트인 '투자탭'을, 3분기에는 고객의 결제 데이터를 기반으로 AI가 맞춤형 금융 가이드를 제공하는 '소비탭'을 신설한다. 이후에는 서비스 전반으로 AI 적용을 확대할 방침이다. 윤 대표는 "복잡한 금융 문제를 AI가 먼저 찾아 해결해주는 것이 카카오뱅크가 추구하는 미래"라고 강조했다.

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신규 진출 국가와 외국인 고객 유치를 위한 청사진도 공개했다. 윤 대표는 우선 이날 행사에서 인도네시아, 태국에 이어 몽골을 글로벌 확장을 위한 새로운 투자처로 선정했다고 발표했다. 몽골 금융기관에 비금융 데이터를 활용한 자체 신용평가모델(CSS) '카카오뱅크 스코어'의 노하우를 전수할 방침이다. 앞서 카카오뱅크가 상품서비스와 앱 기술을 적용한 첫 투자처 인도네시아 슈퍼뱅크는 지난해 말 인도네시아 증권 거래소에 상장해 현지 시가총액 1위 디지털 은행으로 도약했다. 태국의 SCBX 그룹과 설립한 합작법인 '뱅크X'도 내년 상반기 가상은행 영업 개시를 앞두고 있다.

윤 대표는 또한 국내 거주 250만 외국인을 시작으로 방한 외국인·재외국민 등 2000만명을 위한 금융서비스를 올해 선보인다고 전했다. 이를 위해 실시간 AI 전문 번역도 도입한다. 아울러 '원화 기반 스테이블코인' 발행과 유통을 주도해 전 세계 자산을 잇는 글로벌 커넥터로 도약하겠다는 의지를 피력했다. 윤 대표는 "인도네시아와 태국, 새롭게 진출할 몽골에서의 성과를 든든한 교두보 삼아 더 넓은 글로벌 시장으로 본격적인 확장을 이어가겠다"고 강조했다.

윤호영 카카오뱅크 대표이사(사진)가 8일 서울 여의도 페어몬트 앰베서더 호텔에서 2026년 기자간담회에서 "AI 기술로 모두에게 최적화된 금융 비서를 제공하고, 전 세계로 무대를 확장해 새로운 금융 혁신의 역사를 써 내려가겠다"며 ‘AI 네이티브 뱅크(AI native bank)’로의 전환을 선언했다. AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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