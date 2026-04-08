동작구, '복지 퀵-패스' 운영…복지급여 심사 기간 7일 이상 단축
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기초생활보장 등 36개 사업 대상
긴급 가구엔 '선 책정·후 심의' 병행
서울 동작구(구청장 박일하)가 복지급여 심사 기간을 획기적으로 줄이는 '동작 복지 퀵-패스'를 본격 운영한다고 8일 밝혔다.
기존 복지급여 책정은 동 주민센터 신청부터 구청 통합조사팀의 결정까지 재산조사와 서류 검토 등으로 최대 90일이 소요됐다. 당장 생계가 막막한 취약계층이 장기간 대기해야 하는 문제가 반복돼 왔다.
동작구청 청사 전경. 동작구 제공.
구는 기초생활보장·기초연금 등 36개 복지사업의 심사 기간을 이전보다 최소 7일 이상 앞당기는 것을 목표로 전담 체계를 도입했다. 우선 동 주민센터에 신청접수 전담 인력을 배치하고 체크리스트 확인을 의무화해 서류 누락으로 인한 지연을 줄인다. 기존에 주 2~3회씩 구청으로 발송하던 접수 서류도 접수 다음 날 즉시 발송하는 방식으로 개선했다.
매월 2~3주차는 '집중 조사 기간'으로 운영해 행정력을 집중 투입하고, 긴급 지원이 필요한 가구에는 '선 책정·후 심의' 방식의 선보장 지원도 병행한다. 구는 건강보험공단 등 관계기관에도 조사 기간 단축 협조를 지속적으로 요청할 방침이다.
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박일하 동작구청장은 "복지 지원의 핵심은 골든타임을 놓치지 않는 신속함에 있다"며 "형식에 얽매이지 않고 주민의 삶에 실질적인 변화를 만드는 '동작형 복지 모델'을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.
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