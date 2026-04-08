휴온스그룹 의료기기 전문기업 휴온스메디텍이 프리미엄 니들(주사침)을 중국에서 선보이며 시장 확대에 나섰다.

휴온스메디텍은 최근 스킨부스터 전용 주사침 '프리미엄 9핀 니들'에 대한 중국 국가약품감독관리국(NMPA) 등록을 마쳤다고 8일 밝혔다.

휴온스메디텍의 스킨부스터 전용 멸균주사바늘 ‘프리미엄 9핀 니들’ 패키지(왼쪽)와 제품(오른쪽). 휴온스메디텍 AD 원본보기 아이콘

'프리미엄 9핀 니들'은 휴온스메디텍의 대표 에스테틱 약물 주입 장비인 '더마샤인 프로(Dermashine Pro)' 및 '더마샤인 밸런스(Dermashine Balance)'와 결합해 사용하는 전용 주사침이다.

'프리미엄 9핀 니들'은 정교한 설계 구조를 통해 장비와의 결합력을 높였다. 이를 통해 고압의 약물 주입 환경에서도 안정적인 시술 환경을 제공한다. 특히 침관 내경 길이를 최적화해 점도가 높은 성분도 누출 없이 피부 깊숙이 정량 주입할 수 있어 약물 손실을 획기적으로 줄인 것이 특징이다.

환자와 시술자의 편의성도 대폭 강화했다. 특화된 베벨 기어 설계로 시술 시 환자가 느끼는 통증과 회복 시간을 최소화했으며, 전용 보호 캡을 적용해 시술 과정에서 발생할 수 있는 자상 사고를 예방하는 등 시술자 안전도 고려했다.

휴온스메디텍은 금번 인증을 계기로 중국을 포함한 글로벌 에스테틱 시장 점유율을 확대하고 혁신 의료기기 제품군을 지속적으로 선보이겠다는 계획이다.

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휴온스메디텍 하창우 대표는 "세계적으로 검증된 '더마샤인'이라는 강력한 플랫폼 위에 '프리미엄 9핀 니들'이라는 혁신적인 기술력을 더해 완벽한 에스테틱 시술 솔루션을 구축했다"며 "NMPA 허가를 계기로 중국 내 에스테틱 전문가들에게 신뢰받는 파트너로서 현지 스킨부스터 시장 내 입지를 더욱 굳건히 다지겠다"고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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