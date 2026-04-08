글쓰기 편의성 강화

당근은 동네 가게들의 후기를 음성으로 작성할 수 있는 '말로 쓰기' 기능을 출시했다고 8일 밝혔다.

'말로 쓰기'는 대화형 인터페이스를 활용한 후기 작성 서비스다. 인공지능(AI)이 업체 방문 경험에 대해 질문을 던지면 이용자가 음성으로 답하는 방식으로, 대화가 끝나면 AI가 전체 내용을 정리해 한 편의 텍스트 후기를 완성해준다.

질문은 업체의 분위기, 서비스 특징, 이용 메뉴 등 이용자의 실제 이용 경험을 구체적으로 이끌어낼 수 있도록 구성됐다. '말로 쓰기'는 동네지도 탭 내 업체 프로필 후기 작성 화면에서 이용할 수 있다.

당근은 동네 가게들의 후기를 음성으로 작성할 수 있는 '말로 쓰기' 기능을 출시했다. 당근 AD 원본보기 아이콘

해당 기능은 지난 1월 실시한 베타 서비스에서 가시적인 성과를 거두며 전 업종으로 확대 적용됐다. 테스트 기간 '말로 쓰기'는 43%라는 높은 재이용률을 기록했다. 정보의 독립성, 구체성, 신뢰성 등 내부 후기 품질 지표를 분석한 결과, 일반 후기 대비 품질 만족도 역시 40% 상승하는 등 양질의 정보 생성 효과가 뚜렷하게 나타났다.

이렇게 축적된 생생한 후기는 '동네지도'를 통해 지역 이웃들에게 공유된다. 당근 동네지도는 이웃들의 실제 경험이 지도 위에 기록되는 서비스로, 이용자는 거주지나 직장 근처 가게들의 다양한 후기를 탐색할 수 있다.

AD

당근 관계자는 "앞으로도 로컬의 생동감을 담아낼 수 있도록 후기 서비스의 질적 고도화에 집중할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>