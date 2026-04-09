전쟁 끝나면 '재건' 뜬다…철강업계 '들썩'

중동발 인프라 복구 수요 확대

건설·플랜트 관련 철강 수혜 기대

포스코·현대제철 등 철강업계

중동 대형 프로젝트 참여 모색

유가·관세폭탄 변수는 여전

중동 전쟁이 한 달 넘게 이어지는 가운데, 종전 이후 재건 수요가 국내 철강업계의 중장기 회복을 이끌 수 있다는 기대가 나오고 있다. 전후 복구 과정에서 중동 지역의 인프라 재건이 본격화되면서 철강 수요가 늘어나고, 이를 계기로 침체한 업황이 반등할 수 있다는 분석이다.

9일 철강업계에 따르면 전방산업 부진에 따른 내수 위축과 중국발 저가 제품 공세, 글로벌 무역장벽 강화 등 부담 요인에 직면하며 불황을 겪고 있는 국내 철강업계는 종전 이후 재건 수요를 노려 반등에 나설 계획이다. 전쟁으로 흔들렸던 원자재 공급망이 안정되면 철강업계의 수익성 개선도 가시화할 전망이다.

이란은 지난 2016년 핵 합의 당시 우리나라 인프라 기술과 산업 역량에 높은 신뢰를 보인 바 있다. 철강을 비롯해 건설 ·자동차·에너지 설비 등 주요 산업 분야에서 한국은 경쟁력 있는 파트너라는 평가를 받는다.

한국무역협회 관계자는 "중동 전쟁이 끝나면 전후 복구 수요로 인해 철강을 포함해 인프라 관련 수출이 늘어날 가능성이 있다"며 "우리나라 기업들이 중동 국가로 진출하는 기회 요인으로 작용할 수 있다"고 말했다.

특히 건설 및 플랜트 산업과 연계된 철강 제품은 전후 복구 과정에서 직접적인 수혜를 입을 가능성이 크다. 전쟁 이후 재건 단계에서 도로·교량 등 사회간접자본(SOC)과 산업시설 복구가 동시에 추진되며 철강 수요가 빠르게 증가하는 경향이 있다.

철강업계 관계자는 "우크라이나 전쟁 등 과거 사례를 보더라도 전쟁 이후 복구 과정에서 필수 소재에 대한 수요가 꾸준히 발생했고 철강업체도 이에 따라 긍정적인 영향을 받아왔다"며 "전후 복구 사업에는 각종 물자 지원이 수반되는 만큼 철강과 건설 등 주요 산업 분야에서 추가적인 수요가 발생해 업황 반등을 기대할 수 있다"고 설명했다.

포스코는 중동 지역 에너지 인프라와 연계된 고급 강재 공급 확대를 검토하고 있으며, 수소환원제철 등 친환경 기술을 앞세워 대형 프로젝트 참여 가능성을 타진하고 있다. 현대제철은 자동차 강판 중심의 사업 구조를 유지하면서도 중동 건설 수요에 대응할 수 있는 형강 및 후판 공급 확대를 모색하는 분위기다. 동국제강은 후판과 봉형강 중심의 제품 포트폴리오를 바탕으로 플랜트 및 건설용 수요 대응 전략을 점검하고 있다. 세아제강은 강관 제품을 중심으로 중동 에너지 프로젝트 수요 확대 가능성을 주시하고 있다.

수요 확대 기대에도 불구하고 일각에서는 중동 전쟁으로 인한 불확실성이 여전히 크다는 신중론도 제기된다. 종전 시점이 불투명한 데다 보호무역 기조에 따른 관세 부담, 전쟁 장기화에 따른 글로벌 수요 위축, 유가 상승 및 인플레이션 압력 등이 복합적으로 작용하고 있다는 설명이다.

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업계 관계자는 "전후 복구 국면에서 철강 수요가 증가하는 것이 일반적인 흐름"이라면서도 "지금은 전쟁 장기화에 따른 수요 둔화와 비용 부담 확대 등 각종 부정적 요인이 더 크게 작용하고 있다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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