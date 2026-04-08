번역·마케팅 등 실무적 지원 병행

와디즈는 K메이커의 글로벌 시장 확장을 위해 '글로벌 제로패스' 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

하나의 프로젝트를 한국과 해외에 동시에 오픈할 경우, 해외 결제분에 대한 와디즈 서비스 이용 수수료를 0%로 적용해 메이커의 글로벌 시장 진입 부담을 낮춘다는 방침이다.

와디즈는 K메이커의 글로벌 시장 확장을 위해 '글로벌 제로패스' 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다. 와디즈 AD 원본보기 아이콘

글로벌 제로패스는 4월 제출된 프로젝트부터 적용된다. 해당 기간 한국 외 국가에서 발생한 결제 금액에 대해서는 기존 12%의 서비스 이용 수수료가 전면 면제된다.

실무적인 지원도 병행한다. 글로벌 페이지 배너·광고 노출, 스토리 자동 인공지능(AI) 번역 및 영문 자료 제작 서비스 연결, 해외 배송 파트너 연계 등을 통해 번역·마케팅·배송 부담을 낮췄다. 또한 글로벌 진출 가이드 제공과 성공 전략 AI 파트너 'WAi'의 데이터 기반 전략 제안을 통해 해외 서포터 확보를 다각도로 지원할 계획이다.

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와디즈 관계자는 "글로벌 제로패스를 통해 잠재력 있는 K메이커가 시작 단계부터 글로벌 시장을 고려해 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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