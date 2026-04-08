"3년 내 초격차 1위 라이프케어 기업 목표"

웅진프리드라이프는 업계 첫 누적 선수금 3조원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

이번 3조원 돌파로 6년 새 선수금 3배 증가하며 시장 지배력과 고객 기반이 동시에 강화되는 가속성장 구간에 진입했다는 설명이다.

웅진프리드라이프는 업계 첫 누적 선수금 3조원을 돌파했다고 8일 밝혔다. 웅진프리드라이프 AD 원본보기 아이콘

웅진프리드라이프는 최근 생애주기 전반에 걸친 더 큰 가치를 제공하기 위해 '토탈 라이프케어 플랫폼'으로의 전환을 본격화하고 있다. 프리미엄 웨딩·케이터링 전문기업 WJ노체앤코에 전략적 투자를 단행하며 웨딩홀 사업에 진출했고, 전세선 크루즈 여행 상품 등을 출시했다.

인재 양성 체계도 구축하고 있다. 올해 장례지도사 교육원을 정식 개원해 자격 취득부터 취업 연계까지 원스톱으로 지원하는 전문 인력 양성 시스템을 가동했다. 서비스 품질의 근간인 현장 인력의 전문성을 체계적으로 끌어올려 라이프케어 플랫폼 전환의 실행력을 높인다는 구상이다.

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문호상 웅진프리드라이프 대표는 "상조를 넘어 고객의 삶 전반에 함께하는 토탈 라이프케어 기업으로 도약하고, 3년 내 초격차 1위의 라이프케어 기업이라는 목표를 반드시 실현할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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