직권남용·정치자금법 위반 등 혐의

'공천헌금 수수' 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 수사 중인 경찰이 김 의원을 재차 소환했다.


서울경찰청 공공범죄수사대는 8일 오전 9시부터 직권남용·정치자금법 위반 등 혐의로 김 의원을 마포종합청사로 불러 조사하고 있다. 지난 2일 5차 조사 이후 엿새 만이다.

김병기 무소속 의원이 8일 오전 8시56분께 서울경찰청 마포종합청사로 출석하고 있다. 오지은 기자

김병기 무소속 의원이 8일 오전 8시56분께 서울경찰청 마포종합청사로 출석하고 있다. 오지은 기자

AD
원본보기 아이콘

김 의원은 이날 경찰에 출석하며 '6번째 조사인데 야간조사에 응할 의향이 있느냐'는 질문에 "너무 많이 부르는 것 같지만, 어쨌든 성실하게 소명하겠다"고 답했다. '구속영장이 신청되면 불체포 특권을 포기할 것인지' 묻는 말에는 "구속영장이 신청될 리가 있겠느냐"고 반문했다.


김 의원은 2020년 총선을 앞두고 서울 동작구의원 2명으로부터 현금 3000만원을 받은 뒤 반환한 혐의를 받는다. 배우자 이모씨가 동작구의회 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹과 배우자 사건에 관한 서울 동작경찰서의 입건 전 조사(내사) 과정에 외압을 가했다는 의혹도 있다. 차남의 숭실대 편입 및 빗썸 취업 과정에 특혜가 있었다는 문제 제기까지 13개 의혹이 불거진 상태다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"경쟁자가 없다" 먹어보고 바로 투자 결정…주방 로봇에 돈 몰리는 이유[흑백요리봇]② "경쟁자가 없다" 먹어보고 바로 투자 결정…주방 ...
AD

경찰은 김 의원에 대한 수사가 지연된다는 지적이 잇따르자, 혐의 여부가 확인된 사안부터 순차적으로 송치·불송치 처분을 결정하겠다는 방침을 세웠다. 박정보 서울경찰청장은 지난 6일 정례 간담회에서 "(김 의원의) 13개 의혹 중 일부는 혐의 여부에 대해 판단할 수 있을 정도로 수사가 진행됐다"며 "몇몇 사안은 멀지 않은 시점에 결론을 낼 것"이라고 언급한 바 있다.


오지은 기자 joy@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈