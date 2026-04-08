과학기술연합대학원대학교(UST)는 올해 상반기 '한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC)'로 기기분석 화학·독성기전학·한의학 개론 등 3개 과목을 개설해 운영한다고 8일 밝혔다.

기기분석화학은 한국화학연구원(KRICT) 스쿨, 독성기전학은 국가독성과학연구소(KIT) 스쿨의 현직 교수진의 강좌로 신규 개설된다. 연구자를 위한 한의학 개론은 한국한의학연구원(KIOM) 스쿨이 이미 운영하던 강좌로 올해 상반기도 운영한다.

기기분석 화학은 화학 소재 및 공정에서 유기·무기 화합물과 기체·액체·고체 등 형태의 화합물 특성 분석할 때 사용하는 기기의 원리와 구조를 다룬다.

강좌는 실제 연구 현장에서 화합물을 분석하기 위해 설정하는 조건부터 데이터 해석법까지 실무 중심의 전문 지식을 학습할 수 있는 것이 특징이다. 강의는 KRICT 스쿨 이진희 교수가 맡는다.

독성기전학은 화학물질이 인체에 미치는 독성 작용 기전을 이해하고, 독성 및 위해성 평가 역량을 강화할 목적으로 기획됐다.

강의는 KIT 스쿨 윤석주 교수가 맡는다. 윤 교수는 독성학 전공자와 관련 산업 종사자는 물론 배경지식이 없는 일반인도 쉽게 독성학을 이해해 신약 개발 및 안전성 평가 실무에 활용 가능한 전문 지식을 쌓을 수 있도록 도울 계획이다.

KIOM 스쿨 최선미·이상훈 교수가 공동으로 진행하는 '연구자를 위한 한의학 개론'은 전공의 벽을 넘어 누구나 쉽게 한의학을 접할 수 있도록 기획됐다.

이 수업은 한의학의 역사와 기본 이론부터 진단·치료 기법 그리고 인공지능(AI)을 접목한 최신 연구 동향까지 폭넓은 주제를 풍부한 사례로 알기 쉽게 풀어내 비전공자의 이해도를 높일 것으로 기대된다.

UST는 학습자의 수강 편의성과 교육 효과를 극대화하기 위해 강좌별로 조교(튜터)를 활용해 체계적으로 학습을 지원한다.

또 스쿨 UST 박사와 석사과정 대학원생으로 구성된 조교진은 수강 현황을 실시간으로 확인하고, 질문 사항에 대응해 교수진과 학습자 간 소통이 원활하게 이뤄질 수 있게 돕는 역할을 한다.

강좌 운영 기간은 오는 7월 19일까지다. 일정 기준의 학습 퀴즈 등 이수 조건을 충족한 수강생에게는 K-MOOC 공식 이수증이 발급된다.

수강 신청은 K-MOOC 홈페이지를 통해 할 수 있다. UST는 내달 7일까지 수강 인증 이벤트도 진행한다.

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강대임 UST 총장은 "UST는 국가연구소대학으로 각 분야 국가연구소의 최고 전문가인 UST 교수진이 참여해 과학기술 MOOC 강의를 진행, 국민의 과학기술 이해도를 높이고 미래 지향적인 평생학습을 지원하는 역할을 다하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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