AI 기반 교통 인프라 및 라스트마일 데이터 사업 고도화

알트에이가 현대자동차 기획조정실 책임연구원을 지낸 김태린 도시공학 박사를 최고기술책임자(CTO)로 영입했다고 8일 밝혔다.

이번 영입을 통해 알트에이는 인공지능을 활용한 차세대 교통 및 스마트시티 인프라 기술 개발 역량을 끌어올리고, 기업의 주요 성장 동력인 라스트마일 교통 데이터 사업을 본격적으로 강화한다는 방침이다.

김 신임 최고기술책임자는 서울연구원과 현대자동차, 글로벌 엔지니어링 컨설팅 기업인 스탠텍 등을 거친 스마트시티 및 미래 교통체계 분야의 전문가로 꼽힌다. 그는 정책과 산업, 글로벌 전략 분야를 두루 경험한 인물이다.

현대자동차 근무 당시에는 약 2조4000억원 규모의 해외 투자가 투입된 자율주행 합작법인 모셔널의 설립 기획과 성사를 이끄는 등 핵심적인 역할을 담당했다. 스탠텍에서는 미국 정부 교통사업의 타당성과 경제성을 분석했으며 백악관, 사우디 왕실 등 주요 국가 기관은 물론 우버, 사우디 아람코와 같은 글로벌 기업과의 협업도 성공적으로 수행했다. 이에 민간과 공공을 아우르는 모빌리티 생태계 구축 경험을 보유한 실무형 리더라는 평가를 받고 있다.

알트에이는 김 최고기술책임자 영입을 발판 삼아 차세대 라스트마일 교통 인프라 솔루션을 정교화하고, 데이터를 기반으로 한 스마트시티 비전을 구체화하는 데 역량을 집중할 계획이다.

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이태우 알트에이 대표는 "김태린 CTO는 대한민국 모빌리티 산업의 R&D 전략 기획과 다국적 협력을 성공적으로 이끌어온 검증된 리더"라며 "알트에이가 향후 AI기반의 라스트마일 교통 인프라 개발 및 데이터 사업을 확장하는데 중추적인 역할을 할 것"이라고 말했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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