홈앤쇼핑, 전북 우수 상품 판로 개척 위한 업무협약 체결
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홈앤쇼핑이 전북 지역 경제 활성화와 중소기업·소상공인의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 판로 지원에 나선다.
(왼쪽에서 다섯 번째부터)전북특별자치도경제통상진흥원 윤여봉 원장, 전북전주수퍼마켓협동조합 박춘관 이사장, 권진미 홈앤쇼핑 대표이사가 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 홈앤쇼핑
8일 홈앤쇼핑은 전북특별자치도경제통상진흥원·전북전주수퍼마켓협동조합과 함께 전북 지역 우수 상품의 국내외 판로 개척을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지역 소상공인 지원 역량을 지닌 두 기관과 홈앤쇼핑의 글로벌 유통 네트워크가 힘을 모아 전북 지역 기업의 성장을 지원하기 위해 마련됐다. 각 기관은 지역 우수 상품 발굴, 유통 및 판로 지원, 해외 시장 진출 협력 등 다양한 분야에서 상호 협력할 예정이다.
특히 홈앤쇼핑은 그동안 축적해 온 글로벌 수출 노하우와 해외 네트워크를 바탕으로 전북 지역의 K-뷰티, K-푸드 등 우수 상품의 해외 진출을 적극 지원할 계획이다.
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홈앤쇼핑 관계자는 "이번 협약을 통해 전북 지역의 우수한 상품들이 국내 시장을 넘어 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "세 기관이 협력해 지역 상생과 동반 성장의 성공적인 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.
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