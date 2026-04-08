[오늘의신상]나라셀라, 오스트리아 와인 ‘바인굿 크놀’ 출시

프리미엄 ‘화이트 와인’ 포트폴리오 확대



나라셀라가 오스트리아 와인 '바인굿 크놀(Weingut Knoll)'을 국내에 출시한다.

나라셀라는 바인굿 크놀 출시로 기존 포트폴리오에 없던 오스트리아 와인을 추가하며 유럽 프리미엄 와인 라인업을 확대하게 됐다고 8일 밝혔다.

바인굿 크놀은 오스트리아 바하우(Wachau) 지역에 위치한 와이너리로, 18세기부터 약 200년간 가족 경영을 이어오고 있다. 바하우의 가파른 테라스 포도밭을 기반으로 그뤼너 벨트리너(Gruner Veltliner)와 리슬링(Riesling) 중심의 와인을 생산하며 오랜 전통을 바탕으로 오스트리아를 대표하는 생산자로 평가받고 있다.

특히 바인굿 크놀의 포도밭은 로이베너베르크(Loibenerberg), 켈러베르크(Kellerberg), 슈트(Schutt) 등 바하우 최상급 단일 포도밭에 위치해 있다. 도나우 강 유역의 원시암과 편암 기반 토양, 강한 일조량과 큰 일교차, 낮은 수확량이 결합돼 높은 집중도와 산도를 갖춘 와인을 생산한다. 이러한 자연조건은 와인의 구조감과 장기 숙성 잠재력 형성에 영향을 주는 요소로 알려져 있다.

이번에 선보이는 주요 와인으로는 ▲로이브너 그뤼너 벨트리너 페더슈필 ▲로이브너 리슬링 페더슈필 ▲리드 크로이틀레스 그뤼너 벨트리너 페더슈필 ▲리드 슈트 리슬링 스마라그드 등이 있다.

로이브너 그뤼너 벨트리너 페더슈필은 신선한 과실 향과 흰 후추, 허브 뉘앙스가 어우러지며 산도와 미네랄리티가 균형을 이루는 것이 특징이다. 산뜻한 과실감과 함께 길고 깔끔한 피니시를 갖춘 와인이다. 로이브너 리슬링 페더슈필은 감귤류와 핵과류 아로마가 조화를 이루며 활기찬 산도와 선명한 미네랄리티가 돋보인다.

리드 크로이틀레스 그뤼너 벨트리너 페더슈필은 신선한 과실 향에 허브와 스파이스 뉘앙스가 더해진 와인으로, 산도와 미네랄리티의 균형이 잘 드러난다. 리드 슈트 리슬링 스마라그드는 잘 익은 복숭아와 살구 등 핵과류 풍미에 레몬과 라임의 시트러스 향이 어우러지며 강렬한 미네랄리티가 특징인 와인이다. 단단한 산도를 바탕으로 깔끔한 구조를 갖추고 있으며 과실 풍미와 함께 스파이시한 여운이 이어진다.

이 외에도 ▲리드 슈트 그뤼너 벨트리너 스마라그드 ▲로이브너 리슬링 스마라그드 ▲로이브너 리슬링 비노텍퓔룽 스마라그드 등 다양한 라인업을 갖추고 있다.

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바인굿 크놀은 나라셀라 직영 매장(나라셀라 리저브, 와인픽스)에서는 주요 제품을 중심으로, 전국 주요 백화점(현대·신세계·롯데)에서는 전 제품을 만나볼 수 있다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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