KB운용, 'RISE 데일리고정커버드콜 ETF' 2종 월중 배당으로 변경

현금흐름 분산 효과

투자자금 활용 편의성 개선 기대

KB자산운용은 ' RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 close 증권정보 491620 KOSPI 현재가 10,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,150 2026.04.08 개장전(20분지연) 관련기사 KB운용, 'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF' 순자산 3000억 돌파 전 종목 시세 보기 '과 ' RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 close 증권정보 490590 KOSPI 현재가 12,630 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,560 2026.04.08 개장전(20분지연) 관련기사 KB운용, 'RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF' 순자산 3000억 돌파 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)의 분배금 지급 시점을 월말에서 월중으로 변경한다고 8일 밝혔다. 변경된 분배 구조는 오는 15일부터 적용한다.

이번 조정은 월배당 ETF 투자자들의 현금흐름 활용 편의성을 높이기 위한 조치다. 기존 월말 중심의 분배 구조에 월중 지급 상품이 더해지며 투자자는 월중과 월말에 걸쳐 보다 균형 잡힌 현금 유입 구조를 경험할 수 있다.

RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈는 커버드콜 전략의 한계를 보완한 '3세대 커버드콜 전략'을 적용했다. 매일 콜옵션을 매도하되 매도 비중을 기초자산의 10%로 고정해 시장 변동성이 확대될 경우 옵션 프리미엄 수익을 확보하고 기초지수 상승의 약 90% 수준을 추종하도록 설계했다. 이를 통해 월 분배 인컴과 자본 수익을 동시에 추구한다.

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 미국 상장 테크기업 100종목에 분산 투자하고 나스닥100 콜옵션을 매일 10%씩 매도해 월분배금을 지급하는 구조다. 출시 이후 총 18회의 분배금을 지급했고, 누적 연 분배율은 1.655%다.

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 ETF는 미국 인공지능(AI) 밸류체인 대표 15개 종목에 투자한다. 하드웨어·소프트웨어·서비스&인프라 부문별 대표주를 선별해 성장성과 분산투자 효과를 동시에 노린다. 최근 1년 수익률은 77.51%를 기록했다.

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이준석 KB자산운용 ETF마케팅실장은 "월중과 월말로 분배 시점을 분산함으로써 '데일리고정커버드콜 시리즈'에 관심을 갖는 투자자들이 보다 안정적이고 체계적인 현금흐름을 경험할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 투자자 수요에 맞춘 다양한 인컴형 ETF 상품 라인업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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