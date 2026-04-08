3회→10회 보상 구조 개편

넛지헬스케어는 건강관리 앱 캐시워크가 출석체크 보상 체계를 개편하고, 신규 보상 방식 '캐시로또'를 도입했다고 8일 밝혔다.

이번 개편은 사용자가 캐시워크와 함께 일상에서 보다 쉽게 건강 행동에 참여하고, 걷기를 지속 가능한 습관으로 이어갈 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

넛지헬스케어는 건강관리 앱 캐시워크가 출석체크 보상 체계를 개편하고 '캐시로또'를 도입했다. 넛지헬스케어 AD 원본보기 아이콘

캐시워크는 혜택 탭 내 제공되던 '출석체크 보상 보물상자'의 걸음 수 구간을 기존 3단계(1000·2000·3000보)에서 최대 7000보까지 총 10단계로 세분화했다. 이에 따라 하루 최대 3회였던 보상 횟수도 10회로 확대됐다. 사용자는 걸음 수와 관계없이 첫 번째 보물상자를 오픈할 수 있으며, 이후 구간별 보상을 받을 수 있어 부담 없이 참여를 시작할 수 있다.

이와 함께 '캐시로또' 도입으로 게이미피케이션 요소를 강화해 이용자의 참여를 끌어내고 걷기 행동의 지속성을 높였다. 두 번째 '출석체크 보상 보물상자'부터는 캐시로또 응모권이 지급되며, 이용자는 별도 응모 페이지에서 번호를 확인하고 추첨에 참여할 수 있다.

매주 회차별로 진행되는 캐시로또는 최대 3000만원의 현금 당첨 기회를 제공할 뿐만 아니라 하위 등수에게도 포인트와 로또 응모권을 지급한다.

캐시워크는 이번 개편을 통해 '작은 행동→보상→반복→습관형성'으로 이어지는 건강관리 선순환 구조를 더욱 공고히 한다는 전략이다.

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박정신 넛지헬스케어 대표는 "앞으로도 사용자가 부담 없이 참여하면서도 꾸준히 건강을 관리할 수 있는 캐시워크만의 참여형 건강관리 경험을 지속해서 발전시켜 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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