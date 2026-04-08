삼성생명이 '보이스피싱 ZERO화' 선언 6개월 만에 고객 피해 '제로'를 달성했다고 8일 밝혔다.


삼성생명, 보이스피싱 피해 '0건' 달성…선언 6개월 만
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삼성생명은 2024년 보험업권 최초로 이상거래탐지시스템(FDS)을 구축하고 고객의 보장자산을 지키기 위해 노력해왔다. 보험업권 권고 탐지 룰보다 많은 80여개 이상의 탐지 룰을 적용하는 등 시스템을 고도화해 보험계약대출, 계약해지 등의 프로세스에서 발생할 수 있는 피해를 최소화했다. 또 디지털 채널, 콜센터, 고객 플라자 등 전 채널을 연계한 통합 대응 프로세스를 구축해 채널 간 정보 연동을 통한 대응 정밀도를 높여왔다.

특히 삼성생명은 지난해부터 매년 9월 셋째 주 목요일을 '금융소비자의 날'로 제정하고 금융소비자들의 소중한 보장자산을 노리는 '보이스피싱 ZERO화'를 선언했다.


삼성생명은 보이스피싱이 근절될 때까지 다양한 예방 및 대응 활동을 이어갈 예정이다. 삼성생명은 금융감독원의 '보이스피싱 피해 예방 10계명'을 중심으로 고객 안내를 강화하고 실제 범죄 음성 사례를 활용한 체험형 프로그램을 운영하고 있다. 또 서초경찰서와 구축한 '보이스피싱 원스톱 신고체계' 핫라인을 통해 의심 거래 발생 시 빠른 대응이 가능하도록 모니터링하고 있다.

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삼성생명 관계자는 "보이스피싱은 갈수록 지능화되고 있으며 사후 대응만으로는 고객 피해를 막기 어려운 단계에 이르렀다"면서 "보이스피싱이 근절될 수 있도록 금융소비자 보호 수준을 지속 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.


이승형 기자 trust@asiae.co.kr
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