日 오리콘 주간 랭킹’ 2주째 정상

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에 10곡을 올렸다.

7일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드 최신 차트(4월11일자) 에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 타이틀곡 '스윔(SWIM)' 은 '핫 100' 2위에 올랐다. 신보 수록곡 14곡 중 10곡이 차트에 진입했다.

차트에는 '스윔'을 비롯해 '보디 투 보디(Body to Body)' 42위, '훌리건(Hooligan)' 64위, '노멀(NORMAL)' 73위, 'FYA' 74위, '2.0' 75위, '에일리언(Aliens)' 84위, '라이크 애니멀스(Like Animals)' 90위, '데이 돈 노 어바웃 어스(they don't know 'bout us)' 94위, '메리 고 라운드(Merry Go Round)' 96위가 차례로 이름을 올렸다.

글로벌 200과 글로벌(미국 제외) 차트에서도 존재감을 나타냈다. '스윔'은 두 차트에서 2주 연속 1위를 차지했다. '보디 투 보디'는 각 차트에서 2위를 기록했다. 특히 성덕대왕신종 종소리를 제외한 가창곡 13곡은 글로벌(미국 제외) 30위권, 글로벌 200 40위권에 들었다.

방탄소년단은 지난주에 이어 금주의 아티스트 100, 디지털 송 세일즈, 톱 앨범 세일즈, 빌보드 200 차트를 석권했다. 메인 앨범 차트인 빌보드 200에서 2주 연속 1위에 오른 한국 가수는 방탄소년단이 유일하다. 이들은 월드 디지털 송 세일즈와 스트리밍 송 2위, 톱 스트리밍 앨범과 바이닐 앨범 3위로 상위권을 유지했다.

일본 시장에서도 성과를 거뒀다. 8일 오리콘에 따르면 '아리랑'은 주간 스트리밍 랭킹(4월13일자)에서 주간 재생 수 약 855만회를 기록하며 2주 연속 1위에 올랐다. 집계 기간은 3월30일~4월5일이다. 해외 가수가 해당 차트에서 2주 연속 1위를 기록한 것은 2024년 11월 로제와 브루노 마스의 '아파트(APT.)' 이후 처음이다.

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정규 5집 '아리랑'은 방탄소년단이 3년9개월 만에 발매한 신보다. 삶의 역경 속에서도 전진을 멈추지 않겠다는 의지를 담았다. RM이 작사 전반에 참여해 방탄소년단의 이야기를 가사로 풀었다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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