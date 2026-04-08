'저당 스위트칠리소스'·'저당 삼겹살 양파절임소스'

오뚜기 오뚜기 close 증권정보 007310 KOSPI 현재가 355,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 355,500 2026.04.08 개장전(20분지연) 관련기사 [오늘의신상]당면 불릴 필요 없다고?…오뚜기 '요즘 녹두실당면' 출시 자동조리레인지 앱 3분 요리…오뚜기, 린나이와 업무협약 [오늘의신상]집에서 매장 치킨을…'오즈키친 골드 후라이드치킨' 출시 전 종목 시세 보기 가 당 함량을 낮춘 '라이트앤조이(LIGHT&JOY)' 저당 스위트칠리소스와 저당 삼겹살 양파절임소스 등 2종을 출시했다고 8일 밝혔다.

오뚜기가 당 함량을 낮춘 '라이트앤조이(LIGHT&JOY)' 저당 스위트칠리소스와 저당 삼겹살 양파절임소스 등 2종을 출시했다고 8일 밝혔다. 오뚜기 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품 2종은 100g당 당류 4g 이하로 설계됐다. '저당 스위트칠리소스'는 당을 시장 매출 상위 3개 제품 대비 95% 줄였고 국산 홍고추의 매콤함에 알룰로스와 과일의 달콤함을 더했다. '저당 삼겹살 양파절임소스'는 시장 매출 상위 3개 제품 대비 당을 86% 줄였다. 양조간장의 짭조름한 맛에 알룰로스와 국산 과일의 달콤함, 발효식초 산미가 더해졌다.

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오뚜기 관계자는 "앞으로도 라이트앤조이 브랜드를 통해 맛과 건강을 모두 만족시킬 수 있는 제품 라인업을 지속해서 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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