석촌호수 전망과 함께 즐기는 프라이빗 봄 피크닉

칵테일 vs 애프터눈 티, 취향 따라 선택하는 시즌 혜택

시그니엘 서울이 봄의 분위기를 담은 '테이스트 오브 체리 블라썸(Taste of Cherry Blossom)' 패키지를 새롭게 선보인다고 8일 밝혔다.

이번 패키지는 '구름 위 피크닉'을 테마로, 잠실 석촌호수의 벚꽃 풍경을 한눈에 담으며 여유로운 시간을 보낼 수 있도록 기획됐다. 특히 붐비지 않는 공간에서 벚꽃을 감상할 수 있는 점이 특징이다.

시그니엘 서울, 벚꽃 칵테일 2종. 롯데호텔앤리조트 제공 AD 원본보기 아이콘

구성은 객실 1박과 함께 고객 취향에 맞춰 선택 가능한 두 가지 혜택으로 이뤄진다. 우선 '칵테일 타입'을 선택하면 호텔 79층 '더 라운지(THE LOUNGE)'에서 벚꽃에서 영감을 받은 칵테일 2잔이 제공된다. 상큼한 허브와 시트러스 향이 어우러진 진 베이스의 '블라썸 진 피즈(Blossom Gin Fizz)'와, 플로럴한 풍미를 더한 보드카 기반의 '풀 블룸 마티니(Full Bloom Martini)'를 즐길 수 있다.

'애프터눈 티 타입'은 탁 트인 전망 속에서 다양한 디저트를 경험할 수 있도록 구성됐다. 시그니처 메뉴를 한입 크기로 재해석한 미니 버거와 롯데월드타워를 형상화한 라즈베리 초콜릿 등 달콤함과 짭짤함이 조화를 이루는 메뉴들이 포함되어 미식의 만족도를 높인다.

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해당 패키지는 오는 10일까지 예약 가능하며, 투숙은 12일까지 이용할 수 있다. 시그니엘 서울 관계자는 "석촌호수의 아름다운 벚꽃과 함께 휴식과 미식을 동시에 즐길 수 있도록 준비했다"며 "분홍빛으로 물든 봄의 정취를 온전히 경험할 수 있는 특별한 시간이 될 것"이라고 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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