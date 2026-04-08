30일까지 평창·제주서 동시 진행

연박 시 추가 혜택

휘닉스호텔앤드리조트는 봄 시즌을 맞아 주요 액티비티 시설을 전면 개장하고, 할인 혜택을 제공하는 '휘닉스 세일 페스타(휘세페)' 상품을 함께 운영한다고 8일 밝혔다.

휘닉스 세일 페스타. 휘닉스호텔앤드리조트 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 강원 평창군 휘닉스 파크의 블루캐니언 워터파크는 새 시즌 개장을 기념해 오는 19일까지 온라인 입장권 구매 시 최대 35% 할인과 음료 제공 혜택이 적용된다. 대인권은 3만2500원, 소인권은 2만7700원에 이용할 수 있다.

키즈 고객을 겨냥한 실내 콘텐츠도 강화했다. 상상놀이터 시즌3는 'OCEAN & SAFARI'를 콘셉트로 대형 슬라이드 에어바운스를 갖춘 체험형 공간으로 구성해 유아와 주니어 고객을 위한 구역을 별도로 운영한다. 4월 한정으로 주중 1만2000원, 주말 1만6000원 특가가 적용된다.

약 1.2㎞ 길이의 트랙을 따라 무동력 썰매를 타고 내려오는 야외 액티비티 루지랜드도 운영한다. 평창 휘닉스 파크 숙박 상품은 오는 7월16일까지 주중 기준 14만9000원부터 이용할 수 있다. 객실 업그레이드와 조식, 상상놀이터 또는 루지 이용(택1)이 포함된다. 휘세페 전용 혜택으로 블루캐니언 워터파크 이용도 포함됐다.

휘세페는 제주 휘닉스 아일랜드에서도 동시에 운영된다. 오는 6월30일까지 주중 20만9000원부터 구매할 수 있다. 로얄 객실 1박과 함께 투숙객은 사계절 온수풀과 키즈 플레이 라운지를 무료로 이용할 수 있다. 휘세페 전용 혜택으로 전동카트 1시간 서비스도 무료로 제공된다.

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모든 상품은 연박 시 추가 혜택이 적용되며 휘세페 판매는 오는 30일까지 진행된다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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