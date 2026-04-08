휘닉스 파크, 객실·액티비티 프로모션 '휘세페'…최대 35% 할인
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30일까지 평창·제주서 동시 진행
연박 시 추가 혜택
휘닉스호텔앤드리조트는 봄 시즌을 맞아 주요 액티비티 시설을 전면 개장하고, 할인 혜택을 제공하는 '휘닉스 세일 페스타(휘세페)' 상품을 함께 운영한다고 8일 밝혔다.
휘닉스 세일 페스타. 휘닉스호텔앤드리조트 제공
우선 강원 평창군 휘닉스 파크의 블루캐니언 워터파크는 새 시즌 개장을 기념해 오는 19일까지 온라인 입장권 구매 시 최대 35% 할인과 음료 제공 혜택이 적용된다. 대인권은 3만2500원, 소인권은 2만7700원에 이용할 수 있다.
키즈 고객을 겨냥한 실내 콘텐츠도 강화했다. 상상놀이터 시즌3는 'OCEAN & SAFARI'를 콘셉트로 대형 슬라이드 에어바운스를 갖춘 체험형 공간으로 구성해 유아와 주니어 고객을 위한 구역을 별도로 운영한다. 4월 한정으로 주중 1만2000원, 주말 1만6000원 특가가 적용된다.
약 1.2㎞ 길이의 트랙을 따라 무동력 썰매를 타고 내려오는 야외 액티비티 루지랜드도 운영한다. 평창 휘닉스 파크 숙박 상품은 오는 7월16일까지 주중 기준 14만9000원부터 이용할 수 있다. 객실 업그레이드와 조식, 상상놀이터 또는 루지 이용(택1)이 포함된다. 휘세페 전용 혜택으로 블루캐니언 워터파크 이용도 포함됐다.
휘세페는 제주 휘닉스 아일랜드에서도 동시에 운영된다. 오는 6월30일까지 주중 20만9000원부터 구매할 수 있다. 로얄 객실 1박과 함께 투숙객은 사계절 온수풀과 키즈 플레이 라운지를 무료로 이용할 수 있다. 휘세페 전용 혜택으로 전동카트 1시간 서비스도 무료로 제공된다.
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모든 상품은 연박 시 추가 혜택이 적용되며 휘세페 판매는 오는 30일까지 진행된다.
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