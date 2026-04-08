AX 시대 선도할 리더 양성

이노비즈협회(중소기업기술혁신협회)는 급변하는 인공지능 전환(AX) 시대에 발맞춰 이노비즈 기업의 미래를 이끌어갈 '2026 제4기 차세대 경영자 아카데미' 교육생을 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 제4기 아카데미는 '함께 배우고 연결되며 미래를 만드는 차세대 경영자 공동체'를 슬로건으로 내걸었다. 기업 2세와 차세대 경영 후보자, 임원 및 핵심 인재를 대상으로 하며, 단순한 지식 전달을 넘어 리더십 함양, 신사업 개발, 강력한 휴먼 네트워크 축을 핵심 목표로 삼고 있다.

이노비즈협회 '차세대 경영자 아카데미' 수료식에서 한 교육생이 소감 발표를 하고 있다. 이노비즈협회 AD 원본보기 아이콘

교육 과정은 5월 7일 입학식을 시작으로 7월 16일까지 매주 목요일 판교 이노비즈협회 대회의실에서 진행된다. ▲AI 기반 조직 운영 및 리더십 ▲AX 시대의 성과관리 전략 ▲협상의 기술 ▲린 캔버스를 활용한 비즈니스 모델 기획 등 실무 중심의 액션러닝 프로그램이 진행된다.

현장성을 강화한 프로그램도 마련됐다. 5주차에는 상해 자동화·로봇 전시회 참관을 포함한 해외연수가 예정되어 있으며, 9주차에는 AX를 통해 사업 변신에 성공한 기업 현장을 직접 방문한다. 마지막 11주차에는 KAIST 김대식 교수가 'AX 시대의 효과적인 경영 대응 전략'을 주제로 강연에 나선다.

이번 4기 과정은 35명 한정 선착순 마감으로 진행되며, 이노비즈협회 회원사에게는 교육비 할인 혜택이 주어진다. 신청 및 상세 문의는 이노비즈협회 차세대 경영자 아카데미 사무국을 통해 가능하다.

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이노비즈협회 관계자는 "AX 시대에 리더십의 재정의와 혁신적인 신사업 전략은 이노비즈 확인 기업의 필수 생존 조건"이라며 "실무 중심의 액션러닝을 통해 차세대 경영자들이 기업의 미래 성장 동력을 직접 설계할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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