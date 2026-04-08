E-7-1 고용추천 직종 24→27개로 확대

제출 서류 간소화, K-워크 플랫폼에서 접수



중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 중소기업의 인력난 해소를 위해 2026년 외국전문인력(E-7-1) 고용추천과 숙련기능인력(E-7-4) 전환추천 신청·접수를 상시 운영한다고 8일 밝혔다.

외국전문인력과 숙련기능인력 비자 추천 절차 안내 포스터. 중진공 AD 원본보기 아이콘

E-7-1 고용추천은 국내 중소기업과 계약을 체결하고 중기부 고용추천 대상 직종에 종사하려는 외국인 유학생(D-2, D-10)을 지원하는 제도다. 올해 공고 기준 27개 직종을 대상으로 운영될 예정이다. 사업장 요건은 중소기업 해당 여부와 임금요건(연 3112만원 이상) 등이 포함된다.

제도 개선을 통해 E-7-1 고용추천 직종을 기존 24개에서 27개로 확대하고 해외영업원·상품기획전문가·조사전문가 등 3개 직종이 추가될 예정이다. 중소기업의 수출·기획·조사 분야 인력수요를 반영한 조치다.

E-7-4 전환추천은 법무부의 숙련기능인력 확대(K-point E74) 선발계획에 따라 제조 중소기업에서 재직 중인 외국인이 숙련기능인력 비자로 전환할 수 있도록 지원한다. 공고에 따라 최근 10년간 E-9·E-10 등으로 4년 이상 합법적으로 취업 활동을 한 외국인이 자격요건을 충족하면 장기체류가 가능한 E-7-4 비자로 전환할 수 있다.

올해부터 기업의 행정부담을 완화하기 위해 신청 절차가 대폭 개선됐다. 비자추천 절차 간소화를 위해 E-7-1은 기존 11종에서 6종, E-7-4는 기존 8종에서 4종으로 제출서류를 축소했다. 제출방식도 이메일에서 K-Work 플랫폼으로 전환해 신청 편의성을 높이고 절차 효율성을 제고했다.

K-Work 플랫폼에서는 E-7-1·E-7-4 비자추천의 신청부터 심사까지 전 과정을 처리할 수 있다. 28개 언어 실시간 번역, AI 기반 취업지원 서비스, UI·UX 개선 등 사용자 편의 기능도 고도화했다.

E-7-1과 E-7-4 비자추천 관련 세부 공고 내용은 중진공 홈페이지와 K-Work 플랫폼에 게시된 공고문에서 확인할 수 있다. 두 제도 모두 K-Work 플랫폼에서 신청할 수 있다. 다만 중기부·중진공의 추천을 받더라도 최종 비자 발급 여부는 법무부 심사 결과에 따라 달라질 수 있다.

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조한교 중진공 인력성장이사는 "중소기업 현장의 인력수요와 기업의 신청 편의성을 함께 고려해 비자추천 제도를 개선했다"며 "중소기업이 필요한 글로벌 인재를 보다 원활하게 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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