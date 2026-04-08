또래관계 어려움 겪는 유아 대상



모래놀이 상담… 정서 안정 지원

부산시교육청이 유아의 정서·심리 지원을 위한 맞춤형 상담 프로그램을 처음으로 도입한다.

부산시교육청(교육감 김석준)은 유아의 정서·심리적 어려움을 조기에 발견하고 예방적 지원을 강화하기 위해 '유아 정서·심리 지원 집단 상담'을 운영한다.

이번 상담은 유아 발달 단계에 맞는 정서·심리 지원 프로그램이 부족하고, 소규모 학급 증가로 또래 간 상호작용 기회가 줄어든 점을 보완하기 위해 올해 처음 도입됐다. 특히 유치원 적응 과정에서 또래 관계에 어려움을 겪는 유아에 대한 체계적인 지원 필요성이 현장에서 제기된 데 따른 것이다.

상담은 사전 신청을 거쳐 선정된 21개 학급을 대상으로 오는 8월까지 진행된다. 전문 모래놀이 상담사가 유치원을 직접 방문해 상담을 실시하며, 상담사 1명이 4~5명의 유아를 대상으로 발달 수준에 맞춘 집단상담을 진행한다.

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프로그램은 주 1회, 회당 40분씩 총 4회 운영되며, 상담 종료 이후에는 상담사와 담임교사가 협력해 유아의 정서·행동 특성에 대한 이해를 공유하는 등 사후 관리도 병행한다.

김석준 교육감은 "유치원 현장에서 또래 관계와 정서적 어려움을 겪는 유아가 늘고 있다"며 "이번 집단상담이 교사와 유아 모두에게 실질적인 도움이 되길 기대한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 유아의 건강한 성장을 위한 맞춤형 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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