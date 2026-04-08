라이프케어 서비스 범위 확장

코웨이라이프솔루션(코라솔)은 7일 서울 구로구 지타워에서 모빌리티 서비스 기업 오토핸즈와 고객 서비스 제휴를 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

코웨이라이프솔루션과 오토핸즈 관계자가 7일 업무협약식에서 기념 사진을 찍고 있다. 코웨이라이프솔루션 AD 원본보기 아이콘

이번 협약으로 코라솔 가입 고객은 오토인사이드를 이용해 중고차 구매 시 최대 30만원 할인 혜택을 받을 수 있으며, 차량 판매 시에도 최대 30만원의 추가 보상 혜택이 제공된다. 또한 양사는 오토핸즈와 연계한 코라솔 전용 상품 출시를 추진하고, 고객 혜택 확대를 위해 협력한다.

코라솔은 오토핸즈와 협력을 통해 기존 건강·생활 중심의 라이프케어 서비스 범위를 모빌리티 영역까지 확대하고, 고객의 일상 전반을 아우르는 서비스 경쟁력을 강화해 나간다는 계획이다.

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코라솔 관계자는 "앞으로도 다양한 분야의 기업과 파트너십을 통해 고객의 라이프스타일 전반에 실질적인 혜택을 제공하고, 고객 일상에 밀착한 라이프케어 서비스 범위를 넓혀 나갈 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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